Como colocar uma descrição na imagem em fotos enviadas pelo Mensagens [iPhone e iPad]

Se você curte enviar imagens para os seus amigos e familiares via iMessage, no aplicativo nativo Mensagens (Messages), saiba que uma dica bem útil possibilita que você adicione uma descrição à foto.

Publicidade

Isso facilita bastante a vida de quem precisa usar um leitor de tela (como o VoiceOver, por exemplo). Veja, nos próximos parágrafos, como fazer isso! 💬

Abra o app Mensagens no seu iPhone ou iPad e a conversa na qual deseja mandar a imagem. Em seguida, siga um desses procedimentos:

Se estiver selecionando uma foto dentro do app Mensagens

Toque no “+” (ao lado da barra de inserção de texto), escolha “Fotos” e anexe uma imagem. Depois, antes de enviá-la, selecione a imagem, vá até “Marcar”, no “+” e em “Descrição da Imagem”.

Depois de colocar a descrição, toque em “OK”.

Se estiver tirando uma foto dentro do app Mensagens

Ainda dentro de uma conversa, toque no “+” e em “Câmera”. Depois, faça a captura da imagem, vá até “Marcar” e toque em “+”.

Escolha “Descrição de Imagem”, adicione-a e confirme tocando em “OK”.