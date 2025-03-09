Como desativar localização e legenda de fotos ao enviá-las pelo Mensagens [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Mensagens (Messages) dos iPhones e iPads também permite que você troque fotos com os seus contatos que usam o mensageiro da Apple.

Normalmente, as imagens compartilhadas incluem informações de localização e também legendas que você adicionou a elas. Porém, é facilmente possível desabilitar isso no envio das mídias por mensagens.

Veja, a seguir, como fazer isso! 📸

Abra o app Mensagens. Selecione a conversa desejada. Toque no “+” e em “Fotos” para escolher a mídia. Deslize o dedo de baixo para cima (para abrir a visualização em tela cheia). Selecione o botão localizado no canto inferior direito e desmarque as duas opções ou apenas aquela que não quiser que seja inclusa: “Localização” e “Legendas”.

Toque em “OK” e envie a foto normalmente para a outra pessoa.

Fica a dica! 😉