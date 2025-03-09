Como desativar localização e legenda de fotos ao enviá-las pelo Mensagens [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Mensagens (Messages) dos iPhones e iPads também permite que você troque fotos com os seus contatos que usam o mensageiro da Apple.
Normalmente, as imagens compartilhadas incluem informações de localização e também legendas que você adicionou a elas. Porém, é facilmente possível desabilitar isso no envio das mídias por mensagens.
Veja, a seguir, como fazer isso! 📸
- Abra o app Mensagens.
- Selecione a conversa desejada.
- Toque no “+” e em “Fotos” para escolher a mídia.
- Deslize o dedo de baixo para cima (para abrir a visualização em tela cheia).
- Selecione o botão localizado no canto inferior direito e desmarque as duas opções ou apenas aquela que não quiser que seja inclusa: “Localização” e “Legendas”.
- Toque em “OK” e envie a foto normalmente para a outra pessoa.
Fica a dica! 😉