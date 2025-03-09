Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
BigTunaOnline / Shutterstock.com
Ícone do app Mensagens no iPhone

Como desativar localização e legenda de fotos ao enviá-las pelo Mensagens [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
09/03/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo nativo Mensagens (Messages) dos iPhones e iPads também permite que você troque fotos com os seus contatos que usam o mensageiro da Apple.

Publicidade

Normalmente, as imagens compartilhadas incluem informações de localização e também legendas que você adicionou a elas. Porém, é facilmente possível desabilitar isso no envio das mídias por mensagens.

Veja, a seguir, como fazer isso! 📸

  1. Abra o app Mensagens.
  2. Selecione a conversa desejada.
  3. Toque no “+” e em “Fotos” para escolher a mídia.
  4. Deslize o dedo de baixo para cima (para abrir a visualização em tela cheia).
  5. Selecione o botão localizado no canto inferior direito e desmarque as duas opções ou apenas aquela que não quiser que seja inclusa: “Localização” e “Legendas”.
  1. Toque em “OK” e envie a foto normalmente para a outra pessoa.

Fica a dica! 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como colocar uma descrição na imagem em fotos enviadas pelo Mensagens [iPhone e iPad]
Próx. Post

Como filtrar as mídias dentro do app Mensagens [iPhone e iPad]
Posts relacionados