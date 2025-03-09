Como filtrar as mídias dentro do app Mensagens [iPhone e iPad]

Se você envia muitas fotos e vídeos usando o aplicativo Mensagens (Messages) para outros usuários de aparelhos da Apple, saiba que existe uma maneira supersimples de melhorar essa experiência.
Trata-se da possibilidade de filtrar as mídias na hora de fazer esses envios — simplificando o processo que antes poderia envolver a abertura do app Fotos (Photos). Veja como fazer isso! 😊
Abra o Mensagens e selecione a conversa na qual deseja trocar as mídias. Toque no “+” (ao lado da barra de digitação) e vá até “Fotos”.
Deslize o dedo de baixo para cima a partir das fotos para vê-las em tela cheia.
Em seguida, escolha o ícone representado por duas flechinhas (no canto inferior esquerdo) e, depois, uma forma de ordenação:
- Ordenar por Adições Recentes;
- Ordenar por Data de Captura;
- Filtrar por: “Todos os Itens”, “Favoritos”, “Fotos”, “Editados”, “Vídeos” e “Capturas de Tela”.
Prontinho!