Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
sdx15 / Shutterstock.com
App Mensagens no iPhone

Como filtrar as mídias dentro do app Mensagens [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
09/03/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

Se você envia muitas fotos e vídeos usando o aplicativo Mensagens (Messages) para outros usuários de aparelhos da Apple, saiba que existe uma maneira supersimples de melhorar essa experiência.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de filtrar as mídias na hora de fazer esses envios — simplificando o processo que antes poderia envolver a abertura do app Fotos (Photos). Veja como fazer isso! 😊

Posts relacionados

Abra o Mensagens e selecione a conversa na qual deseja trocar as mídias. Toque no “+” (ao lado da barra de digitação) e vá até “Fotos”.

Deslize o dedo de baixo para cima a partir das fotos para vê-las em tela cheia.

Em seguida, escolha o ícone representado por duas flechinhas (no canto inferior esquerdo) e, depois, uma forma de ordenação:

  • Ordenar por Adições Recentes;
  • Ordenar por Data de Captura;
  • Filtrar por: “Todos os Itens”, “Favoritos”, “Fotos”, “Editados”, “Vídeos” e “Capturas de Tela”.

Prontinho!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como desativar localização e legenda de fotos ao enviá-las pelo Mensagens [iPhone e iPad]
Próx. Post

Como marcar todas as conversas do WhatsApp como lidas no iPhone
Posts relacionados