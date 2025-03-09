O que fazer se o aviso de não lidas seguir aparecendo no iMessage

O aplicativo Mensagens (Messages) possibilita que você troque mensagens via SMS e MMS ( alguém ainda usa isso? ), além de usar, é claro, a rede iMessage para se conectar a outros usuários de dispositivos da Apple.

Publicidade

Mesmo sendo muito útil, certos usuários enfrentam problemas relacionados a avisos — que seguem aparecendo — de que há mensagens não lidas, mas sem a possibilidade de visualizá-las de fato.

Uma dica simples pode resolver isso facilmente: basta utilizar a assistente virtual Siri. Veja só como!

Mantenha pressionado o botão lateral ou de Início (dependendo do modelo do seu iPhone/ iPad) ou diga “E aí Siri”, para ativá-la.

Publicidade

Depois, diga “Siri, leia minhas mensagens” para que ela possa ler todas aquelas que não foram lidas ainda até o momento.

Se ela responder “Você não tem mensagens novas”, isso quer dizer que todas elas já foram lidas mesmo.