Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

O que fazer se o aviso de não lidas seguir aparecendo no iMessage

Pedro Henrique Nunes
09/03/2025 • 12:00
sdx15 / Shutterstock.com
Mensagens na App Store

O aplicativo Mensagens (Messages) possibilita que você troque mensagens via SMS e MMS (alguém ainda usa isso?), além de usar, é claro, a rede iMessage para se conectar a outros usuários de dispositivos da Apple.

Publicidade

Mesmo sendo muito útil, certos usuários enfrentam problemas relacionados a avisos — que seguem aparecendo — de que há mensagens não lidas, mas sem a possibilidade de visualizá-las de fato.

Uma dica simples pode resolver isso facilmente: basta utilizar a assistente virtual Siri. Veja só como!

Mantenha pressionado o botão lateral ou de Início (dependendo do modelo do seu iPhone/ iPad) ou diga “E aí Siri”, para ativá-la.

Publicidade

Depois, diga “Siri, leia minhas mensagens” para que ela possa ler todas aquelas que não foram lidas ainda até o momento.

Se ela responder “Você não tem mensagens novas”, isso quer dizer que todas elas já foram lidas mesmo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

5 hacks pouco conhecidos no macOS para melhorar a sua produtividade
Próx. Post

Como colocar uma descrição na imagem em fotos enviadas pelo Mensagens [iPhone e iPad]
Posts relacionados