Acompanhe e explore ainda mais seus hábitos com o app Rovelist

Luiz Gustavo Ribeiro
10/03/2025 • 16:50
Rovelist

Criar uma rotina até é uma tarefa fácil — o complicado é mantê-la. Para dar conta de acompanhar todos os seus hábitos, indico-lhes o Rovelist, um app bem intuitivo e completo que torna esse processo mais simples, mas sem perder eficácia.

O app oferece uma visualização de calendário para conferir não só as suas próximas atividades, mas também as que já passaram. Além disso, para não perder nenhuma dessas tarefas, o Rovelist permite definir lembretes para cada uma delas.

Rovelist

É possível ainda criar categorias de hábitos — como aqueles, por exemplo, executados durante um período do dia ou em um lugar específico — e obter insights sobre padrões de certos hábitos.

Rovelist

O app possui diversos recursos de customização, incluindo sons de hábitos e a opção de definir a frequência deles (diariamente, semanalmente ou mensalmente). Você pode adicionar até mesmo cores e emojis específicos aos seus hábitos.

O Rovelist está disponível gratuitamente na App Store e possui opções de assinaturas/compra que liberam recursos avançados (como o rastreamento de hábitos ilimitados): R$10/mês, R$70/ano e R$130 pela licença vitalícia. Infelizmente, porém, ele possui suporte somente ao inglês, por ora.

via 9to5Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
