Acompanhe e explore ainda mais seus hábitos com o app Rovelist

Criar uma rotina até é uma tarefa fácil — o complicado é mantê-la. Para dar conta de acompanhar todos os seus hábitos, indico-lhes o Rovelist, um app bem intuitivo e completo que torna esse processo mais simples, mas sem perder eficácia.

O app oferece uma visualização de calendário para conferir não só as suas próximas atividades, mas também as que já passaram. Além disso, para não perder nenhuma dessas tarefas, o Rovelist permite definir lembretes para cada uma delas.

É possível ainda criar categorias de hábitos — como aqueles, por exemplo, executados durante um período do dia ou em um lugar específico — e obter insights sobre padrões de certos hábitos.

O app possui diversos recursos de customização, incluindo sons de hábitos e a opção de definir a frequência deles (diariamente, semanalmente ou mensalmente). Você pode adicionar até mesmo cores e emojis específicos aos seus hábitos.

O Rovelist está disponível gratuitamente na App Store e possui opções de assinaturas/compra que liberam recursos avançados (como o rastreamento de hábitos ilimitados): R$10/mês, R$70/ano e R$130 pela licença vitalícia. Infelizmente, porém, ele possui suporte somente ao inglês, por ora.

