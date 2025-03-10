Navegue

Apple ensina a restaurar dados de backups, localizar AirPods perdidos e mais em vídeos de suporte

Lucas Miranda Magalhães
10/03/2025 • 19:03

A Apple costuma publicar, no seu canal brasileiro do YouTube, vídeos de suporte e tutoriais sobre assuntos diversos relacionados aos seus produtos e serviços — a fim de ajudar usuários com explicações simples e objetivas.

Mais recentemente, três novos vídeos foram lançados, os quais mostram como restaurar um iPhone ou iPad de um backup do iCloud, como encontrar e baixar fotos e vídeos do iCloud e como localizar AirPods perdidos.

Confira as explicações e tutoriais abaixo!

Como restaurar um iPhone ou iPad de um backup do iCloud

YouTube video

Por aqui, já fizemos um tutorial de como realizar um backup no iCloud. No vídeo acima, é possível conferir o passo a passo de como transferir os dados do backup para o seu iPhone novo, diretamente pelo iCloud.

Como localizar seus AirPods perdidos

YouTube video

Também já ensinamos aqui como encontrar AirPods perdidos utilizando o app Buscar (Find My). Além de visualizar a localização dos fones, o app possui diversas outras opções e funcionalidades, como ver o itinerário dos dispositivos, busca precisa por direção e reproduzir som.

Como encontrar e baixar as fotos e os vídeos do iCloud

YouTube video

Em nosso canal no YouTube, temos um vídeo explicando todos os detalhes sobre a Fototeca do iCloud (para que serve e como utilizá-la). O vídeo da Apple ensina a baixar as mídias salvas no iCloud Fotos para o armazenamento de um iPhone, iPad, Mac, PC, ou a exportá-las para um dispositivo de armazenamento externo.

Vale mencionar que a Apple coloca links na descrição desses vídeos para as respectivas páginas de suporte com mais detalhes sobre os recursos mostrados. Esses links são uma ótima opção para quem quer entender melhor sobre cada assunto.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
