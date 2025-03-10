Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple foca em óculos e AirPods com câmera após “adiar” HomePod com tela, diz Gurman

Douglas Nascimento
10/03/2025 • 09:40
MacRumors
Conceito de HomePod com braço robótico

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na mais nova edição da sua newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg), o lançamento do novo hub doméstico inteligente da Apple — popularmente chamado até aqui de HomePod com tela — foi “adiado” mais uma vez pela empresa.

Publicidade

Essa decisão vem na esteira do atraso dos novos recursos de inteligência artificial da Siri, que a tornariam mais natural e conversacional. Além de simplesmente a tela, essas novas capacidades serão diferenciais importantes do novo dispositivo em relação aos HomePods atuais.

Posts relacionados

Como Gurman já havia destacado em outras ocasiões, o objetivo inicial da Apple era anunciar o novo produto em março — o que não acontecerá mais justamente devido ao adiamento da nova Siri para o ano que vem, o qual foi confirmado pela própria Apple na semana passada.

Enquanto esse lançamento não acontece, a Apple estaria intensificando os testes do novo produto. Segundo o jornalista, a empresa abriu um programa de experimentação interno para que funcionários selecionados o levem para suas casas e forneçam feedback de forma frequente.

Sobre wearables e smart glasses

Gurman também falou sobre os planos da Apple para dispositivos que possam servir como uma alternativa ao Vision Pro. Embora a empresa possa continuar atualizando o dispositivo reduzindo coisas como custo/peso e lançando updates de software, ele não parece ser o foco atual da companhia.

Publicidade

Após o possível cancelamento dos óculos de AR dependentes do Mac, a empresa voltou com a ideia de óculos autônomos focados em inteligência artificial que poderiam ser usados o dia todo. No entanto, deve levar pelo menos de três a cinco anos para que a empresa consiga fazer algo do gênero.

Enquanto isso, as possibilidades mais palpáveis a curto prazo são uma versão para concorrer com os óculos da Meta em parceria com a Ray-Ban, bem como AirPods com câmeras, as quais ajudariam a alimentar recursos de IA da empresa fornecendo informações sobre o ambiente ao seu redor.

Como sempre, mais e mais espera…

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Como mudar o tema de conversas no WhatsApp do iPhone
Próx. Post

Vídeo: AppleCare+ para iPhone agora só com roubo e perda nos EUA?!
Posts relacionados