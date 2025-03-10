Apple foca em óculos e AirPods com câmera após “adiar” HomePod com tela, diz Gurman

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na mais nova edição da sua newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg), o lançamento do novo hub doméstico inteligente da Apple — popularmente chamado até aqui de HomePod com tela — foi “adiado” mais uma vez pela empresa.

Essa decisão vem na esteira do atraso dos novos recursos de inteligência artificial da Siri, que a tornariam mais natural e conversacional. Além de simplesmente a tela, essas novas capacidades serão diferenciais importantes do novo dispositivo em relação aos HomePods atuais.

Como Gurman já havia destacado em outras ocasiões, o objetivo inicial da Apple era anunciar o novo produto em março — o que não acontecerá mais justamente devido ao adiamento da nova Siri para o ano que vem, o qual foi confirmado pela própria Apple na semana passada.

Enquanto esse lançamento não acontece, a Apple estaria intensificando os testes do novo produto. Segundo o jornalista, a empresa abriu um programa de experimentação interno para que funcionários selecionados o levem para suas casas e forneçam feedback de forma frequente.

Sobre wearables e smart glasses

Gurman também falou sobre os planos da Apple para dispositivos que possam servir como uma alternativa ao Vision Pro. Embora a empresa possa continuar atualizando o dispositivo reduzindo coisas como custo/peso e lançando updates de software, ele não parece ser o foco atual da companhia.

Após o possível cancelamento dos óculos de AR dependentes do Mac, a empresa voltou com a ideia de óculos autônomos focados em inteligência artificial que poderiam ser usados o dia todo. No entanto, deve levar pelo menos de três a cinco anos para que a empresa consiga fazer algo do gênero.

Enquanto isso, as possibilidades mais palpáveis a curto prazo são uma versão para concorrer com os óculos da Meta em parceria com a Ray-Ban, bem como AirPods com câmeras, as quais ajudariam a alimentar recursos de IA da empresa fornecendo informações sobre o ambiente ao seu redor.

Como sempre, mais e mais espera…