Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple moderniza loja no Reino Unido e anuncia inauguração em Ohio [atualizado]

Yan Avelino
10/03/2025 • 16:23

Conforme esperado, a Apple inaugurou a sua loja reformulada no Trafford Centre, um dos shoppings mais famosos do Reino Unido, localizado nos arredores de Manchester.

Publicidade

A loja, que funcionava no local desde 2005, foi realocada e reaberta no dia 1º de março, com um design moderno que segue o padrão mais recente da Maçã.

Posts relacionados

O espaço agora conta com painéis de madeira, uma área que combina o Genius Bar e o serviço de retirada de pedidos (Pickup), além de um lugar especial para quem quiser experimentar o Apple Vision Pro.

A loja também tem uma tela grande na parede e expositores bem organizados para acessórios, tudo pensado para oferecer uma experiência de compra mais prática e agradável.

Publicidade

O Trafford Centre é conhecido por ser um shopping luxuoso, cheio de marcas sofisticadas e opções de entretenimento, e atrai milhões de visitantes todos os anos.

A nova loja da Apple se encaixa perfeitamente nesse ambiente, com um espaço dedicado para demonstrações do Vision Pro e um atendimento mais integrado para quem precisa de suporte técnico ou vai retirar produtos comprados online.

Loja em Ohio (nos EUA) deverá ser realocada

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gigante está se preparando para abrir uma nova loja no Crocker Park, um shopping ao ar livre em Westlake, que fica em Ohio.

Publicidade

A empresa ainda não divulgou a data exata da inauguração, mas deixou uma dica na página da loja: “Preparem-se. Coisas incríveis estão por vir. Uma nova Apple Store chegará em breve.”

A loja atual no Crocker Park foi aberta em 2008 e nunca passou por uma reforma, mantendo aquele visual clássico da Apple, com muito aço escovado e vidro.

Tudo indica que a nova loja será maior e mais moderna, seguindo o estilo mais recente, que prioriza materiais naturais (como madeira e pedra) e um design que integra o exterior ao interior de forma suave.

Publicidade

Essa mudança faz parte de um plano maior da Apple para renovar suas lojas, com reformas previstas em cidades como Perth (na Austrália) e Wichita (no Kansas). O Crocker Park também está em expansão, com a chegada de 11 novas lojas e restaurantes, o que deverá tornar o local ainda mais movimentado.

via MacRumors

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 17/03/2025 às 18:40

Conforme notado pelo MacRumors, a página da Apple Crocker Park agora indica que a nova loja será inaugurada no próximo sábado, 22 de março, às 10h da manhã pelo horário local.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Champions League feminina e F1 chegam ao aplicativo Apple Sports
Próx. Post

Acompanhe e explore ainda mais seus hábitos com o app Rovelist
Posts relacionados