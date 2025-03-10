Apple moderniza loja no Reino Unido e anuncia inauguração em Ohio [atualizado]

Conforme esperado, a Apple inaugurou a sua loja reformulada no Trafford Centre, um dos shoppings mais famosos do Reino Unido, localizado nos arredores de Manchester.

A loja, que funcionava no local desde 2005, foi realocada e reaberta no dia 1º de março, com um design moderno que segue o padrão mais recente da Maçã.

O espaço agora conta com painéis de madeira, uma área que combina o Genius Bar e o serviço de retirada de pedidos (Pickup), além de um lugar especial para quem quiser experimentar o Apple Vision Pro.

A loja também tem uma tela grande na parede e expositores bem organizados para acessórios, tudo pensado para oferecer uma experiência de compra mais prática e agradável.

O Trafford Centre é conhecido por ser um shopping luxuoso, cheio de marcas sofisticadas e opções de entretenimento, e atrai milhões de visitantes todos os anos.

A nova loja da Apple se encaixa perfeitamente nesse ambiente, com um espaço dedicado para demonstrações do Vision Pro e um atendimento mais integrado para quem precisa de suporte técnico ou vai retirar produtos comprados online.

Loja em Ohio (nos EUA) deverá ser realocada

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gigante está se preparando para abrir uma nova loja no Crocker Park, um shopping ao ar livre em Westlake, que fica em Ohio.

A empresa ainda não divulgou a data exata da inauguração, mas deixou uma dica na página da loja: “Preparem-se. Coisas incríveis estão por vir. Uma nova Apple Store chegará em breve.”

A loja atual no Crocker Park foi aberta em 2008 e nunca passou por uma reforma, mantendo aquele visual clássico da Apple, com muito aço escovado e vidro.

Tudo indica que a nova loja será maior e mais moderna, seguindo o estilo mais recente, que prioriza materiais naturais (como madeira e pedra) e um design que integra o exterior ao interior de forma suave.

Essa mudança faz parte de um plano maior da Apple para renovar suas lojas, com reformas previstas em cidades como Perth (na Austrália) e Wichita (no Kansas). O Crocker Park também está em expansão, com a chegada de 11 novas lojas e restaurantes, o que deverá tornar o local ainda mais movimentado.

via MacRumors

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 17/03/2025 às 18:40

Conforme notado pelo MacRumors, a página da Apple Crocker Park agora indica que a nova loja será inaugurada no próximo sábado, 22 de março, às 10h da manhã pelo horário local.