Leitura de 2 minuto

Apple não deverá lançar “M4 Ultra” e pode estar fugindo de tarifas com A16 Bionic no iPad “base”

Douglas Nascimento
10/03/2025 • 11:39
Apple Silicon

O anúncio do novo Mac Studio, na semana passada, marcou uma novidade no que se refere às estratégias de lançamentos de chips da Apple. Pela primeira vez desde o lançamento do Apple Silicon, um computador foi apresentado com duas gerações diferentes de chips.

Trazendo versões com o M4 Max (como já era esperado) e o M3 Ultra (esperava-se um “M4 Ultra”), o novo computador acendeu a dúvida sobre a possibilidade de que a empresa pule uma geração do seu chip mais poderoso — informação que foi confirmada pela própria Apple recentemente.

No entanto, algumas especulações apontam para uma possível estratégia da Apple para diferenciar o Mac Studio do Mac Pro, uma vez que atualmente o primeiro acaba tornando o segundo um pouco sem sentido — principalmente agora, com a nova atualização do Mac Studio.

A ideia seria que a Maçã ainda lançaria uma variante do “M4 Ultra”, mas ela seria exclusivamente para o Mac Pro. Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman rejeitou essa possibilidade, devido aos desafios de produção do chip mais poderoso.

Como se trata de um custo muito alto e considerando as baixas vendas dos computadores de mesa da Apple, é improvável o investimento na tecnologia UltraFusion (que funde dois chips Max para formar o Ultra) na geração M4, sendo mais plausível um futuro “M5 Ultra”.

Ainda falando em chips…

Gurman também falou sobre a decisão da Apple de lançar o novo iPad com o chip A16 Bionic (e não com um A17 Pro, o que daria a ele suporte à Apple Intelligence). Segundo o jornalista, essa decisão não foi surpreendente, uma vez que o tablet manteve o mesmo preço da geração anterior.

O jornalista também apontou a possibilidade de a Apple estar mirando escapar das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos do exterior. Isso porque é possível que o chip A16 esteja sendo fabricado no Arizona, como já foi amplamente especulado.

Mac Studio (miniatura)
Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10
Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x
Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)
Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB
Mac Pro (miniatura)
Comprar Mac Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$76.499,10
Preço parcelado: a partir de R$84.999,00 em até 12x
Versão: torre ou rack
Chip: M2 Ultra (CPU de 24 núcleos e GPU de 60 ou 76 núcleos)
Memória: 64GB, 128GB ou 192GB
Armazenamento: 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Pés ou rodízios: estrutura em aço inoxidável com apoios ou rodízios
Acessórios: Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
iPad de 10ª geração (miniatura)
Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
