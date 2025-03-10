Apple não deverá lançar “M4 Ultra” e pode estar fugindo de tarifas com A16 Bionic no iPad “base”

O anúncio do novo Mac Studio, na semana passada, marcou uma novidade no que se refere às estratégias de lançamentos de chips da Apple. Pela primeira vez desde o lançamento do Apple Silicon, um computador foi apresentado com duas gerações diferentes de chips.

Trazendo versões com o M4 Max (como já era esperado) e o M3 Ultra (esperava-se um “M4 Ultra”), o novo computador acendeu a dúvida sobre a possibilidade de que a empresa pule uma geração do seu chip mais poderoso — informação que foi confirmada pela própria Apple recentemente.

No entanto, algumas especulações apontam para uma possível estratégia da Apple para diferenciar o Mac Studio do Mac Pro, uma vez que atualmente o primeiro acaba tornando o segundo um pouco sem sentido — principalmente agora, com a nova atualização do Mac Studio.

A ideia seria que a Maçã ainda lançaria uma variante do “M4 Ultra”, mas ela seria exclusivamente para o Mac Pro. Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman rejeitou essa possibilidade, devido aos desafios de produção do chip mais poderoso.

Como se trata de um custo muito alto e considerando as baixas vendas dos computadores de mesa da Apple, é improvável o investimento na tecnologia UltraFusion (que funde dois chips Max para formar o Ultra) na geração M4, sendo mais plausível um futuro “M5 Ultra”.

Ainda falando em chips…

Gurman também falou sobre a decisão da Apple de lançar o novo iPad com o chip A16 Bionic (e não com um A17 Pro, o que daria a ele suporte à Apple Intelligence). Segundo o jornalista, essa decisão não foi surpreendente, uma vez que o tablet manteve o mesmo preço da geração anterior.

O jornalista também apontou a possibilidade de a Apple estar mirando escapar das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos do exterior. Isso porque é possível que o chip A16 esteja sendo fabricado no Arizona, como já foi amplamente especulado.

