Ben Stiller diz que Apple TV+ foi o serviço certo para lançar “Severance”

Como previsto, o diretor e produtor executivo de “Ruptura” (“Severance”), Ben Stiller, participou de um painel na 39ª edição da SXSW Conference ao lado do vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, para falar sobre a produção mais vista do Apple TV+.

Durante o bate-papo, disponível na íntegra no vídeo abaixo, Stiller relembrou suas primeiras negociações com a Apple e elogiou a parceria com a companhia, bem como comentou o fim da segunda temporada da série.

Ele disse que, no estágio inicial das conversas, o Apple TV+ nem mesmo havia sido lançado e, apesar da incerteza, decidiu seguir e fechar a parceria com o serviço da Maçã.

Quando vendemos o programa pela primeira vez para o Apple TV+, eu disse: “O que é o Apple TV+?”, porque vocês ainda não existiam, estavam apenas começando, e quase não parecia real.

Cue também celebrou a parceria com Stiller e enfatizou que a Maçã escolhe a dedo os projetos nos quais investirá para a sua plataforma de streaming.

Foi incrível para mim e para a Apple, e uma honra incrível trabalhar com vocês nisso. Não poderíamos estar mais orgulhosos. A Apple escolhe seus projetos com muito cuidado.

Stiller afirmou ainda que, de fato, o Apple TV+ foi a escolha certa para abrigar “Severance”, justamente pela estética da gigante de Cupertino e a imagem que ela passa.

É engraçado porque as pessoas falam: “Uau, você sabe, a Apple é uma grande corporação, e a Lumon é uma grande corporação.” Então, eu sempre senti que, sim, esse é realmente o programa perfeito para estar na Apple, porque há algo na estética, há algo nas ideias do que está acontecendo.

O diretor também aproveitou a presença do executivo da Apple para perguntar, em tom de brincadeira, se a Apple “está no azul” para continuar investindo na produção.

Stiller: “Eu nunca recebi nenhuma, sabe, notas ou algo assim da Apple sobre qualquer coisa que fazemos… A propósito, como está a Apple? Porque às vezes eu me preocupo. Vocês estão bem?”



Cue: “É um mundo competitivo, mas estamos bem. Somos como vocês, tentando ser o nosso melhor e criar coisas novas que as pessoas realmente amem.”



Stiller: “Ok, ok, ótimo. Porque às vezes quando nós, sabe, ultrapassamos um pouco o orçamento e então me dizem, tipo, ‘Vamos lá, pessoal’ e eu começo a me preocupar com vocês. Vocês estão no azul?”



Cue: “Se vocês continuarem fazendo isso tão bem quanto estão fazendo, acho que vamos ficar bem.”

Por fim, embora sua posição traga a vantagem de poder assistir à temporada inteira antecipadamente, Cue disse que prefere esperar até que os episódios sejam lançados semanalmente e perguntou a Stiller se ele poderia revelar algo sobre o final da segunda temporada — mas a resposta foi inconclusiva, é claro.

Nesse sentido, Stiller disse que “as coisas estão sendo descobertas” e exibiu dois breves clipes do próximo episódio, dizendo que não saber que é possível “tirar dessas cenas”. Ele acrescentou que, mesmo após o fim, as pessoas continuarão juntas “nessa viagem”.

