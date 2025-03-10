Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Ben Stiller e Eddy Cue na SXSW
View on YouTube

Ben Stiller diz que Apple TV+ foi o serviço certo para lançar “Severance”

Luiz Gustavo Ribeiro
10/03/2025 • 15:10
Leitura de 2 minuto

Como previsto, o diretor e produtor executivo de “Ruptura” (“Severance”), Ben Stiller, participou de um painel na 39ª edição da SXSW Conference ao lado do vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, para falar sobre a produção mais vista do Apple TV+.

Publicidade

Durante o bate-papo, disponível na íntegra no vídeo abaixo, Stiller relembrou suas primeiras negociações com a Apple e elogiou a parceria com a companhia, bem como comentou o fim da segunda temporada da série.

YouTube video

Ele disse que, no estágio inicial das conversas, o Apple TV+ nem mesmo havia sido lançado e, apesar da incerteza, decidiu seguir e fechar a parceria com o serviço da Maçã.

Quando vendemos o programa pela primeira vez para o Apple TV+, eu disse: “O que é o Apple TV+?”, porque vocês ainda não existiam, estavam apenas começando, e quase não parecia real.

Cue também celebrou a parceria com Stiller e enfatizou que a Maçã escolhe a dedo os projetos nos quais investirá para a sua plataforma de streaming.

Foi incrível para mim e para a Apple, e uma honra incrível trabalhar com vocês nisso. Não poderíamos estar mais orgulhosos. A Apple escolhe seus projetos com muito cuidado.

Stiller afirmou ainda que, de fato, o Apple TV+ foi a escolha certa para abrigar “Severance”, justamente pela estética da gigante de Cupertino e a imagem que ela passa.

É engraçado porque as pessoas falam: “Uau, você sabe, a Apple é uma grande corporação, e a Lumon é uma grande corporação.” Então, eu sempre senti que, sim, esse é realmente o programa perfeito para estar na Apple, porque há algo na estética, há algo nas ideias do que está acontecendo.

O diretor também aproveitou a presença do executivo da Apple para perguntar, em tom de brincadeira, se a Apple “está no azul” para continuar investindo na produção.

Publicidade

Stiller: “Eu nunca recebi nenhuma, sabe, notas ou algo assim da Apple sobre qualquer coisa que fazemos… A propósito, como está a Apple? Porque às vezes eu me preocupo. Vocês estão bem?”

Cue: “É um mundo competitivo, mas estamos bem. Somos como vocês, tentando ser o nosso melhor e criar coisas novas que as pessoas realmente amem.”

Stiller: “Ok, ok, ótimo. Porque às vezes quando nós, sabe, ultrapassamos um pouco o orçamento e então me dizem, tipo, ‘Vamos lá, pessoal’ e eu começo a me preocupar com vocês. Vocês estão no azul?”

Cue: “Se vocês continuarem fazendo isso tão bem quanto estão fazendo, acho que vamos ficar bem.”

Por fim, embora sua posição traga a vantagem de poder assistir à temporada inteira antecipadamente, Cue disse que prefere esperar até que os episódios sejam lançados semanalmente e perguntou a Stiller se ele poderia revelar algo sobre o final da segunda temporada — mas a resposta foi inconclusiva, é claro.

Publicidade

Nesse sentido, Stiller disse que “as coisas estão sendo descobertas” e exibiu dois breves clipes do próximo episódio, dizendo que não saber que é possível “tirar dessas cenas”. Ele acrescentou que, mesmo após o fim, as pessoas continuarão juntas “nessa viagem”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Terceiras betas do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 estão agora disponíveis
Próx. Post

“Sugar”: Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton entram para o elenco da 2ª temporada
Posts relacionados