Bluesky agora permite publicação de vídeos de até 3 minutos

O Bluesky anunciou hoje que agora permite a publicação de vídeos de até três minutos de duração — aproximando ainda mais a sua experiência à de seus rivais, como o X (que, por sinal, passou o dia de hoje com instabilidade ao redor do mundo) e o Threads (da Meta).

Desde setembro do ano passado, o app possuía suporte a vídeos com duração de até 60 segundos — e o curto limite de duração permitido para as mídias era uma reclamação frequente por parte dos usuários (eu incluso).

Além do upload de vídeos mais longos, que era a melhoria mais esperada no app, o Bluesky anunciou também uma caixa de solicitações de bate-papo na aba de mensagens diretas, para mensagens de usuários desconhecidos — agora, é possível examinar os perfis e escolher aceitar ou rejeitar as solicitações antes de iniciar a conversa.

Por fim, o Bluesky realizou uma pequena alteração nas ações necessárias para silenciar contas, tornando o processo mais rápido e fácil. Agora, é possível “mutar” os usuários diretamente pelas suas publicações, tocando/clicando no menu ao lado do post e selecionando a opção “Silenciar conta” — não sendo mais necessário entrar no perfil do usuário e buscar pela opção de silenciar.

Além dessas três adições, a plataforma realizou pequenas melhorias no fluxo de denúncias e moderação, ajustes na interface para tablets na web e correções de erros na hora de fazer login.

A atualização do Bluesky já está disponível na App Store.

via TechCrunch