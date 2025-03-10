Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Champions League feminina e F1 chegam ao aplicativo Apple Sports

Bruno Cardoso
10/03/2025 • 16:09
MacRumors
Fórmula 1 no app Apple Sports

Ainda indisponível no Brasil e em Portugal, o aplicativo Apple Sports acaba de receber duas novidades bem bacanas com a versão 2.6: o suporte a UEFA Women’s Champions League e ao campeonato da Fórmula 1.

Publicidade

Principal torneio de futebol feminino da Europa, a Champions League está indo atualmente para fase de quartas de final, que terá embates de tirar o fôlego como Real Madrid vs. Arsenal e Manchester City vs. Chelsea.

Já a F1 encontra-se na véspera da primeira corrida do ano, que acontecerá no próximo fim de semana na cidade de Melbourne, na Austrália. É nesse Grande Prêmio, inclusive, que veremos Lewis Hamilton correr pela primeira vez com o macacão vermelho da Ferrari — equipe para a qual ele se transferiu na virada de 2024 para 2025.

A chegada da principal categoria do esporte a motor ao Apple Sports é especialmente oportuna, tendo em vista que o Apple TV+ lançará neste ano “F1” — filme estrelado por Brad Pitt que, como seu próprio nome indica, terá a Fórmula 1 como pano de fundo (e que foi produzido por Hamilton).

Publicidade

Segundo a Apple, será possível acompanhar informações em tempo real sobre os eventos, o que inclui gols, classificações, tempos de volta e mais.

Outras novidades

A Apple vem apostando forte em futebol e automobilismo para o seu aplicativo esportivo. Nos últimos meses, a empresa também adicionou (na versão 2.4) suporte a três campeonatos ingleses (FA Cup, EFL Championship e League Cup) e à NASCAR, uma das principais categorias do automobilismo estadunidense.

Fãs de beisebol agora também têm a chance de acompanhar a MLB Spring Training — uma espécie de pré-temporada na qual as equipes da Major League Baseball se preparam para o próximo campeonato. Essa novidade, vale notar, estreou com a versão 2.5 do Apple Sports.

Publicidade

Um pouco antes, a Apple também introduziu a capacidade de ver exatamente quais equipes se classificaram para a próxima fase de um campeonato ao conferir a sua tabela e também de rever jogadas importantes de uma partida pela aba Key Plays.

O aplicativo também mostra agora as escalações dos times de futebol e beisebol antes das partidas (quando disponível) e deixa você agendar uma Atividade ao Vivo (Live Activity) para uma partida qualquer, evitando que você acabe esquecendo dela e perdendo a oportunidade acompanhá-la em tempo real.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

“Sugar”: Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton entram para o elenco da 2ª temporada
Próx. Post

Apple moderniza loja no Reino Unido e anuncia inauguração em Ohio [atualizado]
Posts relacionados