Champions League feminina e F1 chegam ao aplicativo Apple Sports

Ainda indisponível no Brasil e em Portugal, o aplicativo Apple Sports acaba de receber duas novidades bem bacanas com a versão 2.6: o suporte a UEFA Women’s Champions League e ao campeonato da Fórmula 1.

Principal torneio de futebol feminino da Europa, a Champions League está indo atualmente para fase de quartas de final, que terá embates de tirar o fôlego como Real Madrid vs. Arsenal e Manchester City vs. Chelsea.

Já a F1 encontra-se na véspera da primeira corrida do ano, que acontecerá no próximo fim de semana na cidade de Melbourne, na Austrália. É nesse Grande Prêmio, inclusive, que veremos Lewis Hamilton correr pela primeira vez com o macacão vermelho da Ferrari — equipe para a qual ele se transferiu na virada de 2024 para 2025.

A chegada da principal categoria do esporte a motor ao Apple Sports é especialmente oportuna, tendo em vista que o Apple TV+ lançará neste ano “F1” — filme estrelado por Brad Pitt que, como seu próprio nome indica, terá a Fórmula 1 como pano de fundo (e que foi produzido por Hamilton).

Segundo a Apple, será possível acompanhar informações em tempo real sobre os eventos, o que inclui gols, classificações, tempos de volta e mais.

Outras novidades

A Apple vem apostando forte em futebol e automobilismo para o seu aplicativo esportivo. Nos últimos meses, a empresa também adicionou (na versão 2.4) suporte a três campeonatos ingleses (FA Cup, EFL Championship e League Cup) e à NASCAR, uma das principais categorias do automobilismo estadunidense.

Fãs de beisebol agora também têm a chance de acompanhar a MLB Spring Training — uma espécie de pré-temporada na qual as equipes da Major League Baseball se preparam para o próximo campeonato. Essa novidade, vale notar, estreou com a versão 2.5 do Apple Sports.

Um pouco antes, a Apple também introduziu a capacidade de ver exatamente quais equipes se classificaram para a próxima fase de um campeonato ao conferir a sua tabela e também de rever jogadas importantes de uma partida pela aba Key Plays.

O aplicativo também mostra agora as escalações dos times de futebol e beisebol antes das partidas (quando disponível) e deixa você agendar uma Atividade ao Vivo (Live Activity) para uma partida qualquer, evitando que você acabe esquecendo dela e perdendo a oportunidade acompanhá-la em tempo real.