Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com
Mulher segurando um iPhone com o aplicativo de bate-papo WhatsApp na tela

Como marcar todas as conversas do WhatsApp como lidas no iPhone

Pedro Henrique Nunes
10/03/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O WhatsApp é o mensageiro instantâneo mais popular do Brasil. Se você também usa-o para se comunicar com seus amigos e familiares, uma dica bem bacana talvez possa lhe interessar.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de marcar todos as conversas do aplicativo como lidas — ideal para quem não descansa enquanto não lê todas elas. 😝

Confira como fazer esse procedimento nos parágrafos a seguir! 💬

YouTube video

O processo não poderia ser mais simples. Basta abrir o WhatsApp no seu iPhone e selecionar a aba “Conversas”.

Depois, vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior esquerdo) e escolha “Ler tudo”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como filtrar as mídias dentro do app Mensagens [iPhone e iPad]
Próx. Post

Como mudar o tema de conversas no WhatsApp do iPhone
Posts relacionados