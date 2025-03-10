Como marcar todas as conversas do WhatsApp como lidas no iPhone

O WhatsApp é o mensageiro instantâneo mais popular do Brasil. Se você também usa-o para se comunicar com seus amigos e familiares, uma dica bem bacana talvez possa lhe interessar.

Trata-se da possibilidade de marcar todos as conversas do aplicativo como lidas — ideal para quem não descansa enquanto não lê todas elas. 😝

Confira como fazer esse procedimento nos parágrafos a seguir! 💬

O processo não poderia ser mais simples. Basta abrir o WhatsApp no seu iPhone e selecionar a aba “Conversas”.

Depois, vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior esquerdo) e escolha “Ler tudo”.