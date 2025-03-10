Como mudar o tema de conversas no WhatsApp do iPhone

O WhatsApp anunciou recentemente uma novidade bem interessante para quem usa o mensageiro instantâneo para trocar mensagens com seus amigos e familiares.
Agora, você pode escolher cores novas para os balões de mensagens e alterar o plano de fundo das conversas, deixando-os do jeito que preferir. E o que eles chamam de temas de conversas.
É possível aplicar o mesmo tema a todas as suas conversas ou fazer isso individualmente, com cada chat. Confira como fazer isso no seu iPhone! 🙂
Como escolher um tema para todas as conversas
Abra o WhatsApp e toque na aba “Configurações”. Escolha “Conversas” e “Temas de conversas padrão”. Selecione um dos temas predefinidos ou use as seções abaixo para fazer isso individualmente: “Cor da conversa” e “Papel de parede”.
Já para redefinir o tema de volta ao padrão, toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Redefinir tema”.
Como escolher um tema para conversas individuais
Com a conversa aberta, toque no nome da pessoa (na parte superior), escolha “Tema de conversa” e aquele que quiser.
Simples, né? Muito bom para quem gosta de deixar tudo personalizado.