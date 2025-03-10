Fortnite voltará ao iOS/iPadOS no Brasil em julho, diz Epic Games

Na semana passada, falamos aqui sobre uma decisão da Justiça que suspendeu uma liminar a qual havia derrubado uma medida preventiva imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil contra a Apple.

Essa determinação do órgão antitruste, vale lembrar, obrigava a empresa a permitir que desenvolvedores informem seus usuários sobre outras formas de pagamento e distribuam seus aplicativos em lojas que não a App Store (prática conhecida como sideloading).

Como comentamos, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) deu um prazo de 90 dias para que essas mudanças sejam implementadas pela Apple, a qual deixou bem claro que irá apelar da decisão. Mesmo assim, a Epic Games — empresa com a qual a Maçã vem brigando desde 2020 justamente por causa das regras da App Store — anunciou hoje por meio de um post no X (ex-Twitter) que o seu jogo Fortnite voltará ao iOS no Brasil por meio da sua própria loja de apps, chamada Epic Games Store.

https://twitter.com/Brasil_Fortnite/status/1899082880715739421

Disponível para iOS desde agosto do ano passado na União Europeia, a loja já está disponível no Brasil para dispositivos Android e conta com um catálogo interessante de games — o que inclui títulos como Rocket League Sideswipe, Fall Guys e, obviamente, o battle royale da desenvolvedora estadunidense.

Essa postagem também confirma a intenção da Epic de lançar a versão da sua loja de apps feita para iPhones e iPads por aqui, já que a empresa não tinha feito qualquer anúncio nesse sentido até agora. Como dito pela própria conta, isso acontecerá em julho próximo, mas ainda sem uma data específica definida.

Fortnite, para quem não se lembra, foi banido da App Store após a sua desenvolvedora implementar um sistema de pagamentos próprio dentro do game — algo que vai diretamente contra as diretrizes da plataforma. Desde então, a empresa comandada por Tim Sweeney vem travando uma batalha judicial quase interminável com a Apple em vários países — e com variados níveis de sucesso. Esse caso brasileiro, contudo, tem a ver com uma reclamação aberta em 2022 pelo Mercado Livre.

Como a Justiça já estabeleceu uma data para a implementação dessas mudanças, é muito provável que a Apple já esteja se preparando para abrir um pouco mais as suas plataformas por aqui. No entanto, caso a gigante de Cupertino tenha sucesso com a sua apelação (o que, embora difícil, não é nada impossível), a Epic terá que adiar os seus planos por mais um tempo.

Será que vem aí? 👀

