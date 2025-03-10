iOS/iPadOS 19 e macOS 16 terão a maior renovação dos últimos anos, aposta Gurman

A Apple estaria preparando uma das maiores mudanças visuais dos últimos anos para seus sistemas operacionais — pelo menos é que disse, agora, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).

Diferentemente do que havia comentado na sua última newsletter, Gurman aposta que o iOS 19 (codinome “Luck”), o iPadOS 19 (idem) e o macOS 16 (codinome “Cheer”), que serão lançados ainda este ano, trarão uma reformulação significativa nas interfaces.

Essa — conforme apuração do jornalista — será a transformação mais impactante desde o iOS 7, lançado em 2013, e promete deixar a experiência do usuário mais consistente e unificada em todos os dispositivos da marca.

Gurman apontou que a atualização vai modernizar ícones, menus, aplicativos, janelas e botões do sistema, com um design inspirado, em parte, no visionOS (sistema operacional do Apple Vision Pro).

Elementos como painéis translúcidos, navegação simplificada e um uso mais expressivo de profundidade 3D deverão ser incorporados. No entanto, a Maçã — segundo ele — não pretende replicar totalmente a interface imersiva do headset, já que a nova versão será adaptada para dispositivos tradicionais, como iPhones e Macs.

Para o iPhone, o iOS 19 representará “a maior mudança visual em mais de uma década”; no caso do Mac, o macOS 16 será a atualização mais relevante desde o Big Sur, lançado em 2020. O objetivo é tornar a navegação e o controle dos dispositivos mais simples e intuitivos, além de criar uma experiência mais coesa entre seus diferentes sistemas.

Ainda não há muitos detalhes sobre as mudanças, mas as atualizações deverão ir além de ajustes estéticos, trazendo uma transformação profunda na aparência e usabilidade dos sistemas. Um dos focos é reduzir as inconsistências entre o macOS, iOS e visionOS, facilitando a transição dos usuários entre dispositivos.

Vale notar que, em janeiro passado, o leaker e YouTuber Jon Prosser divulgou um first look de um app Câmera (Camera) redesenhado, o qual já contava com esse visual à la visionOS — dando a entender que esse visual se estenderia para o resto do sistema.

Mudança visa “abafar” atrasos dos recursos de IA

Essa possível novidade chega em um momento importante para a Maçã. A empresa enfrentou uma queda nas vendas de iPhones no último trimestre, além de uma desaceleração no crescimento de receita após o boom de gastos com tecnologia durante a pandemia.

A expectativa é que o novo design ajude a reaquecer o interesse dos consumidores pelos produtos da marca, especialmente diante dos atrasos no lançamento das funcionalidades de inteligência artificial da Siri, alimentadas pela Apple Intelligence.

O projeto tem sido liderado por Alan Dye, executivo da Apple que participou do desenvolvimento do iOS 7 e do sistema operacional do Watch. Ele comanda uma equipe de mais de 300 designers e engenheiros, responsáveis por definir desde a aparência até os sons dos SOs.

A companhia deverá revelar as novidades na WWDC25, que deverá acontecer em junho. Depois do anúncio, as atualizações entrarão em fase de testes e deverão ser lançadas oficialmente em setembro/outubro, na mesma época em que é esperada a chegada da linha “iPhone 17”.

Com mais de 2 bilhões de dispositivos em uso no mundo, a empresa sabe que qualquer mudança no design pode gerar reações fortes. Resta esperar até junho para descobrir o que ela preparou para os próximos meses. 🤞