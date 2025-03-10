Navegue

Leitura de 1 minuto

iPad Pro dobrável poderá contar com Face ID sob a tela

Douglas Nascimento
10/03/2025 • 12:34
Conceito de iPad dobrável

De acordo com novas informações do leaker Digital Chat Station na rede social Weibo, a Apple deverá integrar a tecnologia de Face ID sob a tela no iPad Pro dobrável que a empresa estaria desenvolvendo atualmente.

De acordo com a publicação, um dos protótipos do produto conta com uma “lente de superestrutura metálica”, a qual seria usada principalmente para integrar os componentes de recepção (Rx) e transmissão (Tx) do Face ID.

Com isso, o novo aparelho teria o tão rumorado suporte ao reconhecimento facial 3D, com os componentes dessa tecnologia ficando “disfarçados” sob o display — algo que não está disponível em nenhum aparelho já lançado pela Apple.

O leaker não forneceu mais informações sobre esse possível suporte, e nem se ele estará presente também no iPhone dobrável, que (segundo os rumores) estaria sendo desenvolvido em paralelo ao aparelho maior. No entanto, não será estranho caso ele não esteja, uma vez que o “iPhone dobrável” poderá ser lançado já no ano que vem (pode ser que até lá a tecnologia de Face ID sob a tela ainda esteja inacabada), enquanto o “iPad dobrável” deverá ficar para 2027.

via MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
