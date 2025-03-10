Promoções na App Store: Origami – Fold & Learn, Blind Drive, Inspire Pro e mais!

Abrindo a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

O Origami – Fold & Learn, criado por Andreas Bauer, é um aplicativo para você aprender a fazer origamis.

Utilize notas adesivas, cartões de visita ou papel comum e crie projetos bem interessantes com dobraduras. São mais de 150 modelos com passo a passo para você conseguir atingir o objetivo de forma precisa, dobra a dobra.

Nesta oferta especial do Indie App Santa, após baixar o aplicativo e responder a um breve questionário, será apresentada a opção para obter um ano de assinatura grátis! Lembre-se que, se você não quiser continuar após esse tempo, será necessário cancelar a assinatura na sua conta.

Um aplicativo tem um pacote de recursos bem completo, então aproveite essa oferta! 🗂️

Abaixo, outros apps que, juntos, somam quase R$120 em descontos:

Jogos

Aventura de áudio.

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Pintura e ilustração (para iPad).

Pintura e ilustração (para iPhone).

Para desenho com luz.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸