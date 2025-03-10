Rumor: iOS 19 atualizará recursos de IA atuais, mas visionOS 3 virá turbinado

Com o lançamento recente de nada menos que quatro novos produtos e o “adiamento” do hub de casa inteligente que a Apple pretendia lançar, todos os olhos na empresa se voltam para a WWDC25, evento no qual deverão ser apresentadas as novas versões dos sistemas operacionais da companhia.

Após um lançamento de certa forma decepcionante do iOS 18, com recursos de inteligência artificial (IA) aquém dos já disponíveis em concorrentes, é natural esperarmos algo mais robusto para o iOS 19, certo? Segundo informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), errado!

Enfrentando o desafio de provar para investidores e desenvolvedores que está indo na direção correta quando o assunto é IA, a empresa muito provavelmente não deverá revelar “recursos inovadores” nesse sentido para o próximo sistema, focando mais em levar os recursos atuais a mais aplicativos.

Com isso, o grande destaque do iOS 19 em termos de IA poderá ser mesmo a Siri renovada (que deverá ser lançada apenas no ano que vem, como sabemos), algo que já havia sido anunciado para o iOS 18, mas que poderá chegar de forma mais aprimorada e poderosa no futuro sistema.

visionOS turbinado

Por outro lado, uma estratégia diferente poderá ser aplicada ao visionOS, que finalmente ganhará suporte à Apple Intelligence em abril (no visionOS 2.4). Segundo Gurman, a terceira versão dos sistema será um “lançamento repleto de recursos” — um contraste em relação ao visionOS 2.

O investimento em recursos de software pode ser uma ideia interessante para a Apple atrair novos usuários ao Vision Pro sem necessariamente atualizar o produto. Para Gurman, é seguro assumir que não teremos um novo Vision Pro em 2025, com a Maçã se voltando para outros formatos.

