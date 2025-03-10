“Sugar”: Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton entram para o elenco da 2ª temporada

Estrelada e produzida por Colin Farrell, a série “Sugar”, que foi renovada pelo Apple TV+ para sua segunda temporada, acaba de ganhar três grandes nomes para o seu elenco: Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton. As estrelas já são conhecidas por seus papéis em outras produções, como “Guerra Civil”, “The Nevers” e “Better Call Saul”, respectivamente.
Na primeira temporada, a série contou a história de John Sugar (Farrell), um detetive particular americano que acompanha o misterioso desaparecimento de Olivia Siegel, neta de um famoso produtor de Hollywood, Jonathan Siegel.
De acordo com o Apple TV+, Sugar estará de volta em Los Angeles na segunda temporada, assumindo outro caso de pessoa desaparecida enquanto continua sua procura por mais respostas sobre a sua irmã desaparecida.
Segundo o Deadline, Ha interpretará um boxeador que frequentemente se envolve com as pessoas erradas, enquanto Donnelly interpretará uma mulher imune aos encantos de Sugar e Dalton, um tenente do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.
Além de Farrell, o elenco da primeira temporada inclui nomes como Kirby, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler e Alex Hernandez.
A segunda temporada da produção criada por Mark Protosevich será comandada pelo showrunner Sam Catlin, que atuará como produtor executivo pela Short Drive Entertainment. Já Audrey Chon e Simon Kinberg retornarão como produtores executivos pela Genre Films. Além deles, Farrell, Scott Greenberg e Chip Vucelich, Christopher Rogers e Gary Tieche também serão produtores executivos.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
