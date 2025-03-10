Navegue

Leitura de 2 minuto

Telegram ganha monetização de mensagens, melhorias em privacidade e mais

Lucas Miranda Magalhães
10/03/2025 • 18:29

Em sua mais recente atualização, lançada na última sexta-feira (7/3), o Telegram anunciou algumas melhorias de uso e, é claro, novos recursos.

Eis todas as novidades na nova versão do mensageiro, abaixo!

Mensagens pagas

Um dos principais destaques são as mensagens monetizadas para criadores de conteúdo e figuras públicas. Basicamente, usuários notórios ou que recebem muitas mensagens agora podem definir uma taxa para mensagens recebidas por outros perfis, que deve ser paga antes de iniciar a conversa. Isso permite filtrar o grande volume de mensagens recebidas e oferece uma nova maneira de monetizar a popularidade, evitando também mensagens de flood ou spam.

É possível personalizar essa configuração, escolhendo o valor da taxa de mensagens, paga em Estrelas, e quem deve pagá-la para entrar em contato, podendo inclusive permitir que alguns usuários específicos (como usuários Premium e contatos salvos) mandem mensagens gratuitamente.

Para ativá-la, basta entrar em Configurações » Privacidade e Segurança » Mensagens, ou em Permissões » Cobrar Estrelas por Mensagens, no caso de grupos.

Confirmação de Contato

Uma importante melhoria de privacidade foi a Confirmação de Contato, que exibe uma página de informações detalhada sobre os perfis que entrarem em contato com você pela primeira vez e não estiverem salvos na sua lista de contatos. Isso ajuda a evitar possíveis golpes e fraudes, verificando detalhes do perfil antes de responder.

A página de informações exibe dados como o país do número de telefone, grupos compartilhados em comum, a data que o usuário entrou no Telegram, quando os dados de nome e foto do perfil foram alterados pela última vez e se o usuário possui uma conta oficial, com verificação de terceiros.

Enviar presentes para usuários Premium

Assim como já era possível em Canais, agora dá para presentear usuários Premium com Estrelas — as quais podem ser sacadas ou convertidas em recompensas 21 dias (via Fragments) após serem recebidas.

Elas também podem ser utilizadas para compartilhar vantagens do Telegram Premium com amigos e contatos, entrando na conversa e tocando/clicando em “Enviar um Presente”.

Telegram Gateway

Outro recurso de privacidade é o Telegram Gateway, ferramenta de autenticação de usuários a qual permite que empresas verifiquem os números de telefones dos seus clientes pagando taxas mínimas.

Ele funciona como a Plataforma de Verificação, já existente no app, porém seus custos adicionais são mais baixos: apenas US$0,01 por mensagem (para a verificação via SMS 1Short message service, ou serviço de mensagens curtas., o valor é de US$0,50 ou mais), e com reembolso garantido caso o código não seja entregue dentro do tempo estipulado.

Transmissão para o Chromecast

Por fim, agora também é possível, para os usuários do Telegram no Android, transmitir vídeos do app diretamente para dispositivos Chromecast e exibi-los em telas maiores com mais praticidade.

Para isso, basta abrir o vídeo e clicar em Configurações » Chromecast.

A atualização do Telegram já está disponível na App Store.

Notas de rodapé

  • 1
    Short message service, ou serviço de mensagens curtas.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
