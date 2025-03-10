Terceiras betas do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 estão agora disponíveis

Foram liberadas hoje as terceiras betas do iOS 18.4 (compilação 22E5222f ), iPadOS 18.4 (idem), macOS Sequoia 15.4 ( 24E5228e ), watchOS 11.4 ( 22T5234f ), tvOS 18.4 ( 22L5240e ) e visionOS 2.4 ( 22O5221d ) para desenvolvedores.

Publicidade

A Maçã também liberou as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.5 (compilação 23H520 ) e macOS Ventura 13.7.5 ( 22H520 ).

Como temos acompanhado, a principal novidade desses updates é (pelo menos para nós aqui, no Brasil) a compatibilidade da Apple Intelligence com o português — bem como com outros idiomas como francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado), além do inglês de Singapura e da Índia.

Os updates também incluem o recurso Priority Notifications, o qual é empurrado pela Apple Intelligence e seleciona apenas as notificações mais importantes, destacando-as em uma seção na Tela Bloqueada (no caso do iPhone). Há ainda uma nova seção sobre receitas no Apple News — novidade anunciada em meados do mês passado — e um novo estilo chamado “Sketch” no app Image Playground.

Como de costume, estaremos de olho se essa nova rodada de testes terá outras novidades. Logo, fiquem atentos por aqui! 😉