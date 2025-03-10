Navegue

Terceiras betas do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 estão agora disponíveis

Luiz Gustavo Ribeiro
10/03/2025 • 14:55
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod, AirPods, Vision Pro

Foram liberadas hoje as terceiras betas do iOS 18.4 (compilação 22E5222f), iPadOS 18.4 (idem), macOS Sequoia 15.4 (24E5228e), watchOS 11.4 (22T5234f), tvOS 18.4 (22L5240e) e visionOS 2.4 (22O5221d) para desenvolvedores.

A Maçã também liberou as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.5 (compilação 23H520) e macOS Ventura 13.7.5 (22H520).

Como temos acompanhado, a principal novidade desses updates é (pelo menos para nós aqui, no Brasil) a compatibilidade da Apple Intelligence com o português — bem como com outros idiomas como francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado), além do inglês de Singapura e da Índia.

Os updates também incluem o recurso Priority Notifications, o qual é empurrado pela Apple Intelligence e seleciona apenas as notificações mais importantes, destacando-as em uma seção na Tela Bloqueada (no caso do iPhone). Há ainda uma nova seção sobre receitas no Apple News — novidade anunciada em meados do mês passado — e um novo estilo chamado “Sketch” no app Image Playground.

Como de costume, estaremos de olho se essa nova rodada de testes terá outras novidades. Logo, fiquem atentos por aqui! 😉

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
