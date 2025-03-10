Navegue

Vídeo: AppleCare+ para iPhone agora só com roubo e perda nos EUA?!

Rafael Fischmann
10/03/2025 • 10:06
Leitura de 1 minuto

Recentemente, cobrimos aqui no site mudanças significativas que a Apple fez nos Estados Unidos referentes à contratação do AppleCare+ para iPhones.

Resumidamente, agora por lá só é possível contratar o plano com proteção de roubo e perda (mais caro) e a Apple praticamente abandonou por completo a opção de pagar por ele de uma única vez — promovendo agora as assinaturas mensal ou anual.

Explicamos tudo isso em detalhes no vídeo de hoje, o qual complementa um outro que publicamos há quase um ano:

YouTube video
Conforme mostramos, felizmente essa mudança ainda não afetou a comercialização do AppleCare+ em outros países (como Espanha, México e Reino Unido), então pode ser uma alternativa para quem preferir.

Pessoalmente, claro, não gostei nem um pouco dessas mudanças… 🤷🏼‍♂️

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
