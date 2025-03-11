Navegue

Baixe o wallpaper dos MacBooks Air (M4) na cor azul-céu

Bruno Cardoso
11/03/2025 • 11:01
Divulgação/Apple

Além de trazer uma nova cor bastante interessante, os novos MacBooks Air com o chip M4, anunciados na semana passada, também estrearam um novo papel de parede para o macOS.

Feito para combinar com a cor azul-céu, o wallpaper em questão segue o mesmo visual dos que foram apresentados com a penúltima geração desses computadores, contando com um design radial que forma a palavra “Air”.

É provável que essa arte seja disponibilizada para todos com o lançamento do macOS Sequoia 15.4, o qual acontecerá dentro de algumas semanas.

No entanto, se você não está a fim de esperar esse tempo todo, saiba que o pessoal do 9to5Mactratou de extrair o arquivo original desse papel de parede, o que significa que já podemos defini-lo como o wallpaper dos nossos dispositivos, incluindo iPhones e iPads.

Wallpaper do MacBook Air azul-céu

Para baixar o wallpaper na sua resolução completa, basta clicar/tocar nesse link [JPG] e salvá-lo na sua galeria.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
