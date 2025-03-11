Baixe o wallpaper dos MacBooks Air (M4) na cor azul-céu

Além de trazer uma nova cor bastante interessante, os novos MacBooks Air com o chip M4, anunciados na semana passada, também estrearam um novo papel de parede para o macOS.

Publicidade

Feito para combinar com a cor azul-céu, o wallpaper em questão segue o mesmo visual dos que foram apresentados com a penúltima geração desses computadores, contando com um design radial que forma a palavra “Air”.

É provável que essa arte seja disponibilizada para todos com o lançamento do macOS Sequoia 15.4, o qual acontecerá dentro de algumas semanas.

No entanto, se você não está a fim de esperar esse tempo todo, saiba que o pessoal do 9to5Mac já tratou de extrair o arquivo original desse papel de parede, o que significa que já podemos defini-lo como o wallpaper dos nossos dispositivos, incluindo iPhones e iPads.

Para baixar o wallpaper na sua resolução completa, basta clicar/tocar nesse link [JPG] e salvá-lo na sua galeria.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.