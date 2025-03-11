Navegue

Divulgação/Apple

Como transferir um plano de dados no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
11/03/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Desde o Series 3, a Apple oferece duas configurações do Watch, sendo uma delas apenas com GPS e outra com GPS + Cellular. Esta última oferece a liberdade de poder sair apenas com o smartwatch (sem o iPhone) e seguir podendo fazer e receber chamadas telefônicas, usar o Apple Music e outros recursos.

Se você possui um modelo equipado com os dados celulares e um plano ativo, saiba que é possível transferir o plano atual para um novo Apple Watch (GPS + Cellular). Veja como fazer isso! ⌚️

Abra o app Watch no seu iPhone, toque em “Meu Relógio” (no canto superior esquerdo), em “Celular” e no “i” próximo ao seu plano de dados.

Selecione “Remover Plano de [nome da sua operadora]” e confirme isso.

Remover plano de dados do Apple Watch

Coloque o seu outro Apple Watch no pulso (o novo), vá até Meu Relógio » Celular e siga as instruções.

A Apple informa que, em certos casos, pode ser preciso entrar em contato com a sua operadora para fazer a remoção do plano celular do relógio.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

