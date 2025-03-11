Como transferir um plano de dados no Apple Watch

Desde o Series 3, a Apple oferece duas configurações do Watch, sendo uma delas apenas com GPS e outra com GPS + Cellular. Esta última oferece a liberdade de poder sair apenas com o smartwatch (sem o iPhone) e seguir podendo fazer e receber chamadas telefônicas, usar o Apple Music e outros recursos.
Se você possui um modelo equipado com os dados celulares e um plano ativo, saiba que é possível transferir o plano atual para um novo Apple Watch (GPS + Cellular). Veja como fazer isso! ⌚️
Abra o app Watch no seu iPhone, toque em “Meu Relógio” (no canto superior esquerdo), em “Celular” e no “i” próximo ao seu plano de dados.
Selecione “Remover Plano de [nome da sua operadora]” e confirme isso.
Coloque o seu outro Apple Watch no pulso (o novo), vá até Meu Relógio » Celular e siga as instruções.
A Apple informa que, em certos casos, pode ser preciso entrar em contato com a sua operadora para fazer a remoção do plano celular do relógio.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva
