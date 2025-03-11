Navegue

Framesira / Shutterstock.com
Apple Watch Series 9

Como usar o roaming internacional no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
11/03/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O recurso de roaming internacional possibilita que você use o seu smartphone em outros países, por meio das redes de outras operadoras.

Desde o watchOS 9.1, a Apple permite que você use o Apple Watch (GPS + Cellular) também com o roaming internacional. Confira, a seguir, como utilizar isso na prática! ⌚️

Compatibilidade

Segundo a Apple, o roaming internacional está disponível nos seguintes modelos:

  • Apple Watch SE
  • Apple Watch Series 5 e posteriores
  • Apple Watch Ultra

No Brasil, ao menos até o momento, a única operadora que deixa claro que disponibiliza o roaming internacional no smartwatch é a Vivo.

Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade e valores, consulte a operadora.

Como ativar/desativar o roaming no Apple Watch

No relógio, abra os Ajustes, toque em “Celular” e marque ou desmarque “Roaming internacional”.

Roaming no Apple Watch

Aguarde a conexão ser estabelecida e use o seu Apple Watch (GPS + Cellular) normalmente, como se estivesse em casa.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
