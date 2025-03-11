Como usar o roaming internacional no Apple Watch

O recurso de roaming internacional possibilita que você use o seu smartphone em outros países, por meio das redes de outras operadoras.
Desde o watchOS 9.1, a Apple permite que você use o Apple Watch (GPS + Cellular) também com o roaming internacional. Confira, a seguir, como utilizar isso na prática! ⌚️
Compatibilidade
Segundo a Apple, o roaming internacional está disponível nos seguintes modelos:
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 5 e posteriores
- Apple Watch Ultra
No Brasil, ao menos até o momento, a única operadora que deixa claro que disponibiliza o roaming internacional no smartwatch é a Vivo.
Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade e valores, consulte a operadora.
Como ativar/desativar o roaming no Apple Watch
No relógio, abra os Ajustes, toque em “Celular” e marque ou desmarque “Roaming internacional”.
Aguarde a conexão ser estabelecida e use o seu Apple Watch (GPS + Cellular) normalmente, como se estivesse em casa.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.