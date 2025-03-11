Navegue

Leitura de 2 minuto

CrossOver 25 promete rodar jogos do Windows com mais fluidez no macOS

Yan Avelino
11/03/2025 • 17:36

A CodeWeavers lançou hoje o CrossOver 25, uma atualização para o seu software que permite rodar jogos e programas do Windows no macOS. Baseado no Wine 10.0, o update promete deixar a experiência de gaming em sistemas não Windows mais fluida.

Essa nova versão chega com diversas novidades, sendo uma das grandes estrelas o DXMT — uma nova implementação do DirectX 11 baseada no Metal e desenvolvida especificamente para o CrossOver 25.

YouTube video

Ele promete melhorar o desempenho de jogos DirectX 11, principalmente em Macs mais básicos. Além disso, o D3DMetal 2.1 aumenta a compatibilidade com o Apple Silicon, deixando jogos como Red Dead Redemption 2The Last of Us Part I mais estáveis e rápidos.

Outra vantagem é que o CrossOver 25 simplifica a vida do jogador. Agora, por exemplo, o sistema escolhe automaticamente as melhores configurações gráficas para cada jogo, sem precisar de ajustes manuais.

O software, inclusive, decide sozinho entre as tecnologias wined3d, DXMT, DXVK ou D3DMetal, dependendo do que for mais adequado. Isso significa que muitos jogos simplesmente funcionam sem dor de cabeça.

Para quem curte jogar online, a atualização também traz melhorias no suporte a multiplayer. Jogos como Age of Empires II: Definitive Edition e TEKKEN 8 estão mais estáveis, e problemas de áudio em títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition foram corrigidos.

E tem mais: o CrossOver 25 agora é mais rápido para abrir o Steam e, pela primeira vez, suporta a GOG Galaxy e a Epic Games Store no macOS. Títulos como Far Cry 6Dead Space e Monster Hunter Rise estão na lista dos que agora rodam em Macs, sem precisar de configurações mirabolantes.

O CrossOver 25 já está disponível para download, com uma versão de teste gratuita disponível por 14 dias. Depois disso, é possível optar por uma assinatura anual de US$74 ou uma licença vitalícia de US$494.

via BetaNews

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
