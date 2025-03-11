Documentário “Deaf President Now!” estreará em 16/5 no Apple TV+

O mais novo documentário do Apple TV+, dirigido por Nyle DiMarco e Davis Guggenheim, intitulado “Deaf President Now!”, acaba de ganhar uma data de estreia oficial na plataforma: 16 de maio.

Publicidade

O longa-metragem, que contará sobre o histórico Movimento Gallaudet, já havia estreado exclusivamente no Festival Sundance 2025 e explora uma série de protestos que aconteceram em 1988 na Universidade de Gallaudet, em Washington, D.C. (Estados Unidos). Segundo sua sinopse, “Deaf President Now!” conta “a história do maior movimento pelos direitos civis que a maioria das pessoas nunca ouviu falar”.

A Universidade de Gallaudet, que é a única universidade voltada para alunos surdos do mundo, nomeou na época um presidente ouvinte para a instituição, em vez dos vários alunos surdos extremamente qualificados, o que gerou uma grande revolta entre eles, com manifestações e boicotes durante oito dias tumultuados até o presidente nomeado renunciar ao cargo.

A produção trará entrevistas com cinco pessoas envolvidas no movimento: Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus, Greg Hlibok e o presidente surdo que assumiu o posto depois dos protestos, Dr. I. King Jordan. O documentário também utilizará uma narrativa experimental, denominada “Deaf Point of View” (“Ponto de Vista Surdo”, em português), na qual são utilizadas fotografias expressionistas e tecnologias de áudio para simular experiências de uma pessoa surda.

Publicidade

Em entrevista ao Deadline no Festival Sundance, DiMarco comentou que o protesto Deaf President Now foi parte de um movimento muito maior que foi estimulado pelas ações da comunidade surda em colocar um presidente surdo como chefe da Gallaudet.

Não só tivemos sucesso, mas esse protesto, na verdade, deu sustentação para a aprovação do Americans with Disabilities Act, que protege muitos de nós da comunidade e permite avanço em nossas vidas diárias.

Guggenheim acrescentou: “Estávamos fazendo as entrevistas juntos, e Nyle constantemente me dava perguntas melhores. E, no fundo, nós colaboramos bem porque precisávamos um do outro. Eu sou realmente ignorante sobre a experiência dos surdos. Comecei a pensar que sabia um pouco porque lia muito. E agora, no final desse processo de dois anos, sinto que sei menos do que sabia. É um mundo rico e complexo, e eu sou um estranho nisso. E então, realmente, era Nyle tendo uma grande ideia e eu ajudando-o a executá-la.”

DiMarco é um conhecido ativista pelos direitos dos surdos, e Guggenheim trabalhou para o Apple TV+ no documentário “STILL: Ainda Sou Michael J. Fox” (“STILL: A Michael J. Fox Movie”), que venceu quatro Emmys.

Publicidade

Além disso, o produtor Wayne Betts Jr. criou efeitos visuais chamados Visual Noise, que buscam representar as experiências dos surdos de forma autêntica. A produção também contou com os consultores Jonaz McMillan e Lindsey Dryden, que trabalharam para assegurar a precisão dessas experiências visuais. O idioma predominante do documentário é a Língua Americana de Sinais (ASL, na sigla em inglês) e mais de 40 membros do elenco e da equipe participaram da produção do filme são surdos ou possuem alguma deficiência auditiva.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.