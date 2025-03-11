Navegue

Dropbox finalmente permite upload de Live Photos, após… 10 anos!

Luiz Gustavo Ribeiro
11/03/2025 • 14:22
Macworld
Ícone de Live Photo no iOS

Lançadas há praticamente dez anos, as Live Photos — recurso introduzido com os iPhones 6s/6s Plus — agora são, finalmente, suportadas pelo Dropbox.

O serviço de armazenamento na nuvem atualizou seu aplicativo para iPhone e iPad nesta semana justamente com esse suporte e, assim como no iOS, o Dropbox permite que você pressione uma Live Photo para vê-la em movimento.

O aplicativo também permite que você faça algumas modificações na Live Photo — as quais podem ser visualizadas ainda na web, porém apenas com o navegador Google Chrome.

Em uma página de suporte, a empresa ensina como subir suas Live Photos:

  1. Abra o aplicativo Dropbox.
  2. Toque no botão de mais (+) para adicionar.
  3. Toque em “Enviar fotos”.
  4. Selecione uma Live Photo da sua Fototeca do iOS.
  5. Para salvar sua Live Photo como uma imagem estática, toque em “Preferências de imagem” e selecione Imagem estática. Para alterá-la de volta, selecione Live Photo.
  6. Se o tipo de arquivo da sua Live Photo for HEIC, você pode convertê-la para JPG tocando em “Salvar como JPG”.
  7. Toque na pasta na qual você gostaria que a Live Photo seja adicionada.
  8. Toque no ícone de upload.

Para compartilhar suas Live Photos com outras pessoas pelo Dropbox, você pode criar e compartilhar um link, convidá-las para uma pasta ou enviá-las diretamente pelo seu método de compartilhamento preferido.

via 9to5Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
