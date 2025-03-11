Dropbox finalmente permite upload de Live Photos, após… 10 anos!

Lançadas há praticamente dez anos, as Live Photos — recurso introduzido com os iPhones 6s/6s Plus — agora são, finalmente, suportadas pelo Dropbox.

O serviço de armazenamento na nuvem atualizou seu aplicativo para iPhone e iPad nesta semana justamente com esse suporte e, assim como no iOS, o Dropbox permite que você pressione uma Live Photo para vê-la em movimento.

O aplicativo também permite que você faça algumas modificações na Live Photo — as quais podem ser visualizadas ainda na web, porém apenas com o navegador Google Chrome.

Em uma página de suporte, a empresa ensina como subir suas Live Photos:

Abra o aplicativo Dropbox. Toque no botão de mais (+) para adicionar. Toque em “Enviar fotos”. Selecione uma Live Photo da sua Fototeca do iOS. Para salvar sua Live Photo como uma imagem estática, toque em “Preferências de imagem” e selecione Imagem estática. Para alterá-la de volta, selecione Live Photo. Se o tipo de arquivo da sua Live Photo for HEIC, você pode convertê-la para JPG tocando em “Salvar como JPG”. Toque na pasta na qual você gostaria que a Live Photo seja adicionada. Toque no ícone de upload.

Para compartilhar suas Live Photos com outras pessoas pelo Dropbox, você pode criar e compartilhar um link, convidá-las para uma pasta ou enviá-las diretamente pelo seu método de compartilhamento preferido.

