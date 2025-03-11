iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2, tvOS 18.3.1 e visionOS 2.3.2 são liberados com correções de bugs

A Apple disponibilizou hoje o iOS 18.3.2 (compilação
22D82), iPadOS 18.3.2 (idem), macOS Sequoia 15.3.2 (
24D81), tvOS 18.3.1 (
22K561) e visionOS 2.3.2 (
22N906) para todos os usuários de dispositivos compatíveis. No caso do sistema operacional da Apple TV, o update está disponível somente para o modelo 4K de terceira geração.
As atualizações, conforme as notas de liberação, trazem apenas “correções de erros” em todos os sistemas, incluindo (no iOS/iPadOS) a solução para um problema que impedia a reprodução de alguns conteúdos de streaming.
Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e resolve um problema que podia impedir a reprodução de alguns conteúdos de streaming.
Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e resolve um problema que podia impedir a reprodução de alguns conteúdos de streaming.
Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.
A Apple geralmente informa nessa página os detalhes de correções de segurança dos updates.
Estão disponíveis, abaixo, os links diretos para download manual dos sistemas, caso você prefira fazer a instalação desse jeito.
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3ª geração)
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhones 12 e 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª geração)
- iPhones 11 Pro e 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhones XS e XS Max
- iPad mini (7ª geração)
- iPads Pro de 11″ (M4) e 13″ (M4)
- iPads Air de 11″ (M2) e 13″ (M2)
- iPads Pro de 11″ (4ª geração) e 12,9″ (6ª geração)
- iPad Air (5ª geração)
- iPad de 10,2″ (10ª geração)
- iPads Pro de 11″ (3ª geração) e 12,9″ (5ª geração)
- iPad mini (6ª geração)
- iPad de 10,2″ (9ª geração)
- iPad Air (4ª geração)
- iPad de 10,2″ (8ª geração)
- iPads mini (5ª geração) e Air (3ª geração)
- iPad Pro de 11″ (1ª e 2ª gerações) e 12,9″ (3ª e 4ª gerações)
- iPad de 10,2″ (7ª geração)
Aos updates! 📲