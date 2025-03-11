iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2, tvOS 18.3.1 e visionOS 2.3.2 são liberados com correções de bugs

A Apple disponibilizou hoje o iOS 18.3.2 (compilação 22D82 ), iPadOS 18.3.2 (idem), macOS Sequoia 15.3.2 ( 24D81 ), tvOS 18.3.1 ( 22K561 ) e visionOS 2.3.2 ( 22N906 ) para todos os usuários de dispositivos compatíveis. No caso do sistema operacional da Apple TV, o update está disponível somente para o modelo 4K de terceira geração.

As atualizações, conforme as notas de liberação, trazem apenas “correções de erros” em todos os sistemas, incluindo (no iOS/iPadOS) a solução para um problema que impedia a reprodução de alguns conteúdos de streaming.

Notas de liberação do iOS 18.3.2 Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e resolve um problema que podia impedir a reprodução de alguns conteúdos de streaming. Notas de liberação do iPadOS 18.3.2 Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e resolve um problema que podia impedir a reprodução de alguns conteúdos de streaming. Notas de liberação do macOS 15.3.2 Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.

A Apple geralmente informa nessa página os detalhes de correções de segurança dos updates.

Estão disponíveis, abaixo, os links diretos para download manual dos sistemas, caso você prefira fazer a instalação desse jeito.

Aos updates! 📲