Leitura de 2 minuto

iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2, tvOS 18.3.1 e visionOS 2.3.2 são liberados com correções de bugs

Luiz Gustavo Ribeiro
11/03/2025 • 14:51
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod, AirPods, Vision Pro

Apple disponibilizou hoje o iOS 18.3.2 (compilação 22D82), iPadOS 18.3.2 (idem), macOS Sequoia 15.3.2 (24D81), tvOS 18.3.1 (22K561) e visionOS 2.3.2 (22N906) para todos os usuários de dispositivos compatíveis. No caso do sistema operacional da Apple TV, o update está disponível somente para o modelo 4K de terceira geração.

As atualizações, conforme as notas de liberação, trazem apenas “correções de erros” em todos os sistemas, incluindo (no iOS/iPadOS) a solução para um problema que impedia a reprodução de alguns conteúdos de streaming.

Notas de liberação do iOS 18.3.2

Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e resolve um problema que podia impedir a reprodução de alguns conteúdos de streaming.

Notas de liberação do iPadOS 18.3.2

Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e resolve um problema que podia impedir a reprodução de alguns conteúdos de streaming.

Notas de liberação do macOS 15.3.2

Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.

A Apple geralmente informa nessa página os detalhes de correções de segurança dos updates.

Estão disponíveis, abaixo, os links diretos para download manual dos sistemas, caso você prefira fazer a instalação desse jeito.

Links diretos do iOS 18.3.2
Links diretos do iPadOS 18.3.2

Aos updates! 📲

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
