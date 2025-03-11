Navegue

iPad (A16) é homologado pela Anatel e já pode ser vendido no Brasil

Bruno Cardoso
11/03/2025 • 09:46
Divulgação/Apple
iPad (A16) em todas as suas quatro cores

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de liberar a homologação do iPad (A16), que foi apresentado pela Apple na semana passada junto aos iPads Air (M3).

Com isso, a Apple agora está liberada para começar a vender no Brasil tanto a versão Wi-Fi (modelo A3354) quanto a Wi-Fi + Cellular (modelo A3355) do novo iPad de entrada.

Eis os respectivos Certificados de Conformidade Técnica das duas versões desse novo tablet:

Certificado de Conformidade Técnica do iPad (A16) Wi-Fi
Certificado de Conformidade Técnica do iPad (A16) Wi-Fi + Cellular

De acordo com os documentos, o iPad (A16) é montado em três unidades fabris: na BYD Precision Manufacture Co., Ltd. (China), na Hongfujin Precision Electronics (Chengdu) Co., LTD. (China) e na BYD ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED (Vietnã).

Como comentamos no post da lançamento, os preços do novo iPad no Brasil partem de R$4.500 para o modelo Wi-Fi de 128GB, enquanto a versão de 256GB sairá por R$5.700 e o modelo de 512GB, por R$8.100.

Ainda não há previsão de lançamento para o dispositivo por aqui, mas é provável que isso aconteça muito em breve.

iPad de 10ª geração (miniatura)
Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
