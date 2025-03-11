iPad (A16) é homologado pela Anatel e já pode ser vendido no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de liberar a homologação do iPad (A16), que foi apresentado pela Apple na semana passada junto aos iPads Air (M3).

Com isso, a Apple agora está liberada para começar a vender no Brasil tanto a versão Wi-Fi (modelo A3354 ) quanto a Wi-Fi + Cellular (modelo A3355 ) do novo iPad de entrada.

Eis os respectivos Certificados de Conformidade Técnica das duas versões desse novo tablet:

De acordo com os documentos, o iPad (A16) é montado em três unidades fabris: na BYD Precision Manufacture Co., Ltd. (China), na Hongfujin Precision Electronics (Chengdu) Co., LTD. (China) e na BYD ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED (Vietnã).

Como comentamos no post da lançamento, os preços do novo iPad no Brasil partem de R$4.500 para o modelo Wi-Fi de 128GB, enquanto a versão de 256GB sairá por R$5.700 e o modelo de 512GB, por R$8.100.

Ainda não há previsão de lançamento para o dispositivo por aqui, mas é provável que isso aconteça muito em breve.

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

