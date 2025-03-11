Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Justiça obriga Apple Brasil a trocar MacBook Pro de 2015 com a bateria estufada

Douglas Nascimento
11/03/2025 • 09:35
Reviewed
MacBook Pro (2015)

A Justiça determinou que a Apple Brasil substituísse o MacBook Pro de um brasileiro o qual apresentou sucessivos defeitos na bateria. O juiz responsável pelo processo, André Livinalli Wedy, concluiu a presença de vício oculto no antigo aparelho — problema que deve ser coberto mesmo após o término da garantia padrão.

Publicidade

Luiz Roberto Bossoi, leitor do MacMagazine, adquiriu um MacBook Pro (15″, meados de 2015) no ano do lançamento e, em 2018, constatou que a bateria da máquina começou a estufar — o que tornou o uso do computador, de certa forma, inviável, uma vez que o trackpad endureceu e passou a ser difícil equilibrá-lo em uma superfície.

Posts relacionados

Após entrar em contato com a Apple, a empresa autorizou a troca gratuita da bateria e do gabinete; um ano depois, o problema retornou — o que resultou em um novo acionamento da Maçã e mais uma troca sem custos da top case com a bateria. O problema não se manifestou até 2023, quando Luiz voltou a entrar em contato com a Apple — desta vez, porém, sem sucesso.

A Maçã ignorou as preocupações do usuário com segurança devido ao inchaço da bateria e recusou-se a fornecer qualquer assistência gratuita, aconselhando medidas como não transportar o MacBook na mochila, não fechar a tela ou apoiar as mãos sobre o gabinete — “medidas que descaracterizam completamente a portabilidade do produto”.

Publicidade

O atendente ainda destacou que Luiz poderia custear uma nova troca, mas que o defeito poderia voltar a acontecer — uma espécie de reconhecimento do problema crônico da máquina. Embasado por notícias sobre medidas da própria Apple que falavam sobre a troca da bateria, o usuário acionou o Procon-SP na tentativa de resolver o problema.

Alegando que o aparelho estava fora da garantia, a Apple rejeitou as solicitações — o que levou Luiz a entrar com um processo judicial (1006946-72.2023.8.26.0322) na Vara Do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins (no TJ-SP), solicitando o reparo do MacBook Pro (de modo a ser possível usá-lo sem riscos) ou a substituição (por outro da “mesma espécie”).

Final feliz

No processo, a Apple Brasil novamente alegou que o prazo de garantia do produto já havia expirado, bem como a necessidade de perícia para constatação do problema — argumentos que foram rejeitados pelo juiz, o qual usou as notas dos serviços prestados pela Apple em 2018 e 2019 como prova dos problemas recorrentes para embasar a ação.

Ele também concluiu que o defeito surgiu dentro da vida útil esperada do produto, que é de pelo menos cinco anos (e ainda maior para produtos da Apple, segundo a própria empresa), de modo que o prazo tradicional de garantia nesses casos não é determinante. Os casos reconhecidos de recall na bateria desses aparelhos também embasaram a decisão.

Publicidade

Com base nessas conclusões, o juiz condenou a Apple a substituir o MacBook Pro de Luiz por outro “da mesma espécie” — ou seja, por outro MacBook Pro (modelo de 2024) —, em “perfeitas condições de uso” e, consequentemente, determinou a devolução do MacBook antigo avariado para a Maçã como efetivação da substituição.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

O que fazer se o roaming internacional não estiver funcionando no iPhone
Próx. Post

iPad (A16) é homologado pela Anatel e já pode ser vendido no Brasil
Posts relacionados