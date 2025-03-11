Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Oleg Elkov / Shutterstock.com
Menina usando iPhone no banco da praça

O que fazer se o roaming internacional não estiver funcionando no iPhone

Pedro Henrique Nunes
11/03/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Para muita gente que viaja com frequência, é possível usar o roaming internacional no seu iPhone, a fim de manter-se conectado mesmo quando não estiver no seu país de origem.

Publicidade

Apesar de isso ser tão útil para muita gente, nem sempre as coisas funcionam na prática como deveriam. Se você está passando por algo assim, nós separamos algumas dicas valiosas que podem resolver isso.

Confira só! 📱

  • Ative o Modo Avião no seu iPhone, aguarde 30 segundos, desative-o e deixe que o iPhone selecione a melhor rede disponível, de forma automática. Em raros casos, essa seleção pode ser incorreta — então pode ser uma boa ideia experimentar selecionar a melhor operadora para roaming de forma manual.
  • Se a mensagem “Sem Serviço” ou “Apenas SOS” estiver aparecendo na barra de status do sistema, faça o seguinte:
    • Em iPhones com um cartão SIM/eSIM instalado: abra os Ajustes, toque em “Celular”, em “Opções de Dados Celulares” e veja se “Roaming de Dados” está ativado.
    • Em iPhones com dois cartões SIM/eSIMs: ative “Dados Celulares”, toque no número que deseja modificar e certifique-se de que “Roaming de Dados” esteja ativado.
  • Se a hora e a data do iPhone estiverem sendo exibidas da forma incorreta, vá até Ajustes » Geral » Data e Hora e veja se “Automaticamente” está ligada.
  • Experimente usar outro cartão SIM.
  • Verifique, junto à sua operadora, se há suporte ao roaming no seu plano ou se há alguma cobrança extra que precisa ser feita para que o serviço funcione.
iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como transferir um plano de dados no Apple Watch
Próx. Post

Justiça obriga Apple Brasil a trocar MacBook Pro de 2015 com a bateria estufada
Posts relacionados