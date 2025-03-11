O que fazer se o roaming internacional não estiver funcionando no iPhone

Para muita gente que viaja com frequência, é possível usar o roaming internacional no seu iPhone, a fim de manter-se conectado mesmo quando não estiver no seu país de origem.

Apesar de isso ser tão útil para muita gente, nem sempre as coisas funcionam na prática como deveriam. Se você está passando por algo assim, nós separamos algumas dicas valiosas que podem resolver isso.

Confira só! 📱

Ative o Modo Avião no seu iPhone, aguarde 30 segundos, desative-o e deixe que o iPhone selecione a melhor rede disponível, de forma automática. Em raros casos, essa seleção pode ser incorreta — então pode ser uma boa ideia experimentar selecionar a melhor operadora para roaming de forma manual.

Se a mensagem “Sem Serviço” ou “Apenas SOS” estiver aparecendo na barra de status do sistema, faça o seguinte: Em iPhones com um cartão SIM/eSIM instalado: abra os Ajustes, toque em “Celular”, em “Opções de Dados Celulares” e veja se “Roaming de Dados” está ativado. Em iPhones com dois cartões SIM/eSIMs: ative “Dados Celulares”, toque no número que deseja modificar e certifique-se de que “Roaming de Dados” esteja ativado.



Se a hora e a data do iPhone estiverem sendo exibidas da forma incorreta, vá até Ajustes » Geral » Data e Hora e veja se “Automaticamente” está ligada.

Experimente usar outro cartão SIM.

Verifique, junto à sua operadora, se há suporte ao roaming no seu plano ou se há alguma cobrança extra que precisa ser feita para que o serviço funcione.

