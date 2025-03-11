Promoções na App Store: FINAL FANTASY, Jumpy Horse Racing, Guitar Tab Maker e mais!

Nesta terça-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
O destaque do dia fica para a seleção dos muitos jogos da franquia FINAL FANTASY, que estão com até 40% de desconto.
Confira a lista completa:
Abaixo, outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:
Jogos
Corrida de cavalos.
Jogo de tabuleiro.
Puzzles.
Aplicativos
Utilitário musical.
Adesivos para o Mensagens.
Utilitário para escalada.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀