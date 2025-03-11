Navegue

Leitura de 2 minuto

Repaginados, novos robôs aspiradores da iRobot têm mapeamento por LiDAR

Lucas Miranda Magalhães
11/03/2025 • 20:29
Novos robôs aspiradores da iRobot

A companhia iRobot, fabricante de robôs aspiradores, anunciou hoje oito novos modelos da linha Roomba, com uma repaginada na aparência e mapeamento por LiDAR 1Light detection and ranging, ou detecção de luz e variação., que consiste em um sistema mais ágil e inteligente, o qual identifica zonas de limpeza e exclusão nos cômodos.

A linha parte dos modelos mais básicos, da série 105 (que custam US$300), passa por modelos intermediários, como a série 205 (que conta com compactador de pó integrado), e vai até os modelos mais requintados, como os 405 e 505, que possuem esfregões giratórios duplos e podem chegar a até US$1.000.

Todos os novos robôs melhoram o desempenho das suas funções de sucção e navegação, bem como de detecção e prevenção automática de carpetes e objetos. Os modelos de ponta apresentam ainda a tecnologia PrecisionVision AI — e a iRobot está planejando o lançamento de um novo aplicativo, que permitirá visualizar especificações e detalhes sobre a limpeza em tempo real.

Além do app, todos os novos modelos terão compatibilidade com assistentes digitais, como Alexa (Amazon), Siri (Apple) e Google Home.

Roomba Combo 505
Roomba Plus 505 Combo AutoWash
Roomba Plus 405

Para além das novas tecnologias, a linha de robôs trouxe cores, materiais e acabamentos mais modernos. A embalagem dos dispositivos também está com um novo visual.

Os novos robôs Roomba chegarão oficialmente aos mercados europeu e americano no dia 25 de março; mas, a partir do dia 18/3 (próxima terça-feira), já estarão disponíveis para pré-encomenda no site oficial da iRobot. Ainda não há previsão para a chegada deles ao mercado brasileiro.

via The Verge

Notas de rodapé

  • 1
    Light detection and ranging, ou detecção de luz e variação.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
