TikTok agora deixa pais bloquearem acesso ao app em certas horas do dia

Bruno Cardoso
11/03/2025 • 15:11
O TikTok segue investindo em novos recursos parentais. Desta vez, a rede social pretende dar mais controle a pais ou responsáveis sobre o tempo gasto pelos jovens na plataforma, além de fornecer mais informações sobre suas conexões no mundo digital.

A primeira novidade, chamada Time Away, dá aos adultos a opção de decidir exatamente quando seus filhos podem ou não navegar pelo TikTok — e, de certa forma, lembra o recurso Tempo de Uso (Screen Time), nativo do iOS.

De acordo com um comunicado à imprensa divulgado pela companhia, é possível bloquear o acesso aos feeds sob demanda ou definir uma rotina, garantindo que eles fiquem longe do app em momentos específicos do dia. O adolescente até pode pedir por mais tempo para scrollar pelos feeds da plataforma, mas a decisão final é sempre dos pais.

Seguindo na mesma linha, há também agora uma opção que permite vincular a conta de um adolescente à de um adulto, que passa a poder conferir informações como o número de contas que o seu filho segue, a sua lista de seguidores e as suas contas bloqueadas. Segundo o TikTok, essa novidade faz parte da suíte de recursos Family Pairing, que foi introduzida há cinco anos.

E não para por aí: a plataforma da ByteDance ainda prometeu que, nos próximos meses, adolescentes terão a opção de alertar também os seus pais ou responsáveis sempre que decidirem relatar um vídeo, seja lá por qual for o motivo — e sem precisar ter o Family Pairing ativado.

Partindo agora para o lado dos adolescentes, o TikTok começou a liberar uma nova opção que tem como objetivo ajudá-los a ter uma relação mais saudável com o mundo digital. Trata-se do recurso wind down, que interrompe o uso do aplicativo com um lembrete em tela cheia sempre que um adolescente com menos de 16 anos de idade continua navegando depois das 22h.

Esse lembrete vem na forma de uma imagem com palavras que encorajam os jovens a ter um momento de meditação, além de contar com uma música calma para ajudá-los a desconectar (novos exercícios de meditação serão adicionados com o tempo). Até é possível ignorar essa tela na primeira vez que ela aparece, mas fica mais difícil dispensá-la depois que ela retorna.

Por fim, o TikTok disse que continuará a investir em tecnologias que ajudem a prevenir o uso do seu app por crianças menores de 13 anos de idade, além de ter firmado uma parceria com a empresa espanhola Telefónica “para entender como pessoas podem usar informações da sua operadora para confirmar a sua idade”.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
