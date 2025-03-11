Vendas de Apple Watches caíram 19% em 2024, diz Counterpoint

Um novo levantamento da Counterpoint Research indica que a Apple teve uma queda relevante na venda de Apple Watches em 2024, se compararmos com os dados de 2023 — o que acabou impactando o mercado de smartwatches como um todo, o qual teve uma queda de 7% nesse período.

De acordo com os dados, a Apple enviou 19% menos relógios no ano passado, embora essa queda nem de perto tenha ameaçado a sua posição como a maior fabricante de smartwatches do mundo. A Maçã conta agora com 22% de participação — 3% a menos que em 2023, quando acumulava 25%.

A chinesa HUAWEI ainda é a segunda maior fabricante, tendo crescido 35% em relação ao ano anterior e contando agora com 13% de participação, enquanto a sul-coreana Samsung ocupa a terceira colocação com 9% e um crescimento de 3% na comparação ano a ano.

A Xiaomi, que apareceu pela primeira vez no Top 5, ficou em quarto lugar com 8% de participação após um incrível crescimento de 135% em relação a 2023. A immo ficou em 5º lugar (6% de participação e crescimento de 22%) enquanto outras fabricantes caíram 22% (42% de participação).

Segundo a Counterpoint, os números negativos da Apple refletem uma atualização modesta na linha de Apple Watches do ano passado. Sem recursos matadores no Series 10, a empresa não lançou atualizações para os modelos Ultra e SE, dependendo mais do modelo principal.

A empresa de pesquisas também citou a briga por patentes como um limitador para as remessas no primeiro semestre, fazendo referência à decisão dos Estados Unidos de proibir a venda de Apple Watches com oxímetros no país em meio a uma disputa com a empresa Masimo.

