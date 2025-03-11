Western Digital deixa mercado de SDDs e lança novos HDDs com até 208TB

A marca Western Digital, fabricante americana de dispositivos de armazenamento, anunciou, recentemente, que encerrará a produção de SSDs , voltando a se tornar uma empresa completamente focada na produção e comercialização de discos rígidos (HDDs).

Segundo informações do TechSpot, com isso a produção de SSDs ficará a cargo da SanDisk — que havia sido comprada pela WD em 2015. Essa divisão de serviço entre as duas empresas ajudará a posicioná-las melhor no mercado e competir com mais firmeza contra suas rivais, como a Samsung e a Crucial.

Apesar disso, é esperado que a produção continue sem grandes mudanças. Tanto que a WD aproveitou a deixa para lançar diversos modelos de drives de alta qualidade para profissionais e sistemas NAS , levando a linha de produtos G-DRIVE, G-RAID e WD Red Pro à sua maior capacidade já alcançada até agora.

Os principais produtos da nova linha profissional estão listados abaixo e foram construídos com HDDs Ultrastar 7.200RPM de alta qualidade para dar suporte à produção de vídeo, fotografia e criação de conteúdo empresarial com alta velocidade, maior durabilidade e melhor desempenho de armazenamento.

G-RAID SHUTTLE 8 (a partir de US$3.300) : uma solução RAID de oito baias projetada para armazenamento massivo e consolidação de backup, no local ou no estúdio, com suporte para configurações RAID versáteis e velocidade de até 1.700MB/s de leitura e 1.500MB/s de gravação. Está disponível em seis opções de armazenamento: 48TB, 96TB, 144TB, 160TB, 192TB e 208TB.

: uma solução RAID de oito baias projetada para armazenamento massivo e consolidação de backup, no local ou no estúdio, com suporte para configurações RAID versáteis e velocidade de até 1.700MB/s de leitura e 1.500MB/s de gravação. Está disponível em seis opções de armazenamento: 48TB, 96TB, 144TB, 160TB, 192TB e 208TB. G-RAID SHUTTLE 4 (a partir de US$1.900) : um sistema RAID compacto e transportável de quatro baias, projetado para edição de vídeo em tempo real e rápido acesso a dados. Suporta fluxos de trabalho multistream 4K, 8K e VR e pode ser conectado em cadeia a até cinco dispositivos adicionais. Possui seis opções de armazenamento: 24TB, 48TB, 72TB, 80TB, 96TB e 104TB.

: um sistema RAID compacto e transportável de quatro baias, projetado para edição de vídeo em tempo real e rápido acesso a dados. Suporta fluxos de trabalho multistream 4K, 8K e VR e pode ser conectado em cadeia a até cinco dispositivos adicionais. Possui seis opções de armazenamento: 24TB, 48TB, 72TB, 80TB, 96TB e 104TB. G-RAID PROJECT 2 (a partir de US$720) : um armazenamento RAID de dois discos rígidos Ultrastar compatível com Thunderbolt 3 e USB-C para transferências rápidas de dados. Oferece cinco opções de armazenamento: 16TB, 24TB, 36TB, 48TB e 52TB.

: um armazenamento RAID de dois discos rígidos Ultrastar compatível com Thunderbolt 3 e USB-C para transferências rápidas de dados. Oferece cinco opções de armazenamento: 16TB, 24TB, 36TB, 48TB e 52TB. G-DRIVE PROJECT (US$1.000) : um disco externo de alta capacidade projetado para fazer backups e proteger trabalhos, com uma entrada SanDisk para expansão modular SSD. Conta com sete opções de armazenamento: 6TB, 8TB, 12TB, 18TB, 22TB, 24TB e 26TB.

: um disco externo de alta capacidade projetado para fazer backups e proteger trabalhos, com uma entrada SanDisk para expansão modular SSD. Conta com sete opções de armazenamento: 6TB, 8TB, 12TB, 18TB, 22TB, 24TB e 26TB. G-Drive — 26TB (US$650): uma unidade empilhável e durável projetada para armazenar backups profissionais com velocidades de até 260MB/s de leitura e 270MB/s de gravação.

Além deles, a WD também anunciou o HDD WD Red Pro, que custa a partir de US$570 na sua versão de 26TB de armazenamento, e é para empresas e usuários que utilizam ambientes NAS. Construído para ambientes multiusuários e suportando até 550TB de cargas de trabalho por ano, ele é capaz de oferecer a durabilidade necessária mesmo para sistemas NAS exigentes.

A WD utiliza as mais novas tecnologias para disponibilizar melhor eficiência, qualidade, desempenho e longevidade em seus HDDs externos, e agora que se voltou exclusivamente a esse mercado, pode ser uma boa opção para pequenas empresas e profissionais que precisam de espaço para armazenar seus dados de forma simples e rápida.

Segundo o AppleInsider, novos produtos e muito mais serão apresentados pela empresa no NAB Show em Las Vegas (Estados Unidos), de 6 a 9 de abril. O evento trará um panorama mais detalhado das últimas novidades de discos rígidos da companhia para mídia e entretenimento.

