Western Digital deixa mercado de SDDs e lança novos HDDs com até 208TB

A marca Western Digital, fabricante americana de dispositivos de armazenamento, anunciou, recentemente, que encerrará a produção de SSDs 1Solid-state drives, ou unidades de estado sólido., voltando a se tornar uma empresa completamente focada na produção e comercialização de discos rígidos (HDDs).
Segundo informações do TechSpot, com isso a produção de SSDs ficará a cargo da SanDisk — que havia sido comprada pela WD em 2015. Essa divisão de serviço entre as duas empresas ajudará a posicioná-las melhor no mercado e competir com mais firmeza contra suas rivais, como a Samsung e a Crucial.
Apesar disso, é esperado que a produção continue sem grandes mudanças. Tanto que a WD aproveitou a deixa para lançar diversos modelos de drives de alta qualidade para profissionais e sistemas NAS 2Network-attached storage, ou armazenamento conectado à rede., levando a linha de produtos G-DRIVE, G-RAID e WD Red Pro à sua maior capacidade já alcançada até agora.
Os principais produtos da nova linha profissional estão listados abaixo e foram construídos com HDDs Ultrastar 7.200RPM de alta qualidade para dar suporte à produção de vídeo, fotografia e criação de conteúdo empresarial com alta velocidade, maior durabilidade e melhor desempenho de armazenamento.
- G-RAID SHUTTLE 8 (a partir de US$3.300): uma solução RAID de oito baias projetada para armazenamento massivo e consolidação de backup, no local ou no estúdio, com suporte para configurações RAID versáteis e velocidade de até 1.700MB/s de leitura e 1.500MB/s de gravação. Está disponível em seis opções de armazenamento: 48TB, 96TB, 144TB, 160TB, 192TB e 208TB.
- G-RAID SHUTTLE 4 (a partir de US$1.900): um sistema RAID compacto e transportável de quatro baias, projetado para edição de vídeo em tempo real e rápido acesso a dados. Suporta fluxos de trabalho multistream 4K, 8K e VR e pode ser conectado em cadeia a até cinco dispositivos adicionais. Possui seis opções de armazenamento: 24TB, 48TB, 72TB, 80TB, 96TB e 104TB.
- G-RAID PROJECT 2 (a partir de US$720): um armazenamento RAID de dois discos rígidos Ultrastar compatível com Thunderbolt 3 e USB-C para transferências rápidas de dados. Oferece cinco opções de armazenamento: 16TB, 24TB, 36TB, 48TB e 52TB.
- G-DRIVE PROJECT (US$1.000): um disco externo de alta capacidade projetado para fazer backups e proteger trabalhos, com uma entrada SanDisk para expansão modular SSD. Conta com sete opções de armazenamento: 6TB, 8TB, 12TB, 18TB, 22TB, 24TB e 26TB.
- G-Drive — 26TB (US$650): uma unidade empilhável e durável projetada para armazenar backups profissionais com velocidades de até 260MB/s de leitura e 270MB/s de gravação.
Além deles, a WD também anunciou o HDD WD Red Pro, que custa a partir de US$570 na sua versão de 26TB de armazenamento, e é para empresas e usuários que utilizam ambientes NAS. Construído para ambientes multiusuários e suportando até 550TB de cargas de trabalho por ano, ele é capaz de oferecer a durabilidade necessária mesmo para sistemas NAS exigentes.
A WD utiliza as mais novas tecnologias para disponibilizar melhor eficiência, qualidade, desempenho e longevidade em seus HDDs externos, e agora que se voltou exclusivamente a esse mercado, pode ser uma boa opção para pequenas empresas e profissionais que precisam de espaço para armazenar seus dados de forma simples e rápida.
Segundo o AppleInsider, novos produtos e muito mais serão apresentados pela empresa no NAB Show em Las Vegas (Estados Unidos), de 6 a 9 de abril. O evento trará um panorama mais detalhado das últimas novidades de discos rígidos da companhia para mídia e entretenimento.
Notas de rodapé
- 1Solid-state drives, ou unidades de estado sólido.
- 2Network-attached storage, ou armazenamento conectado à rede.