Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Western Digital deixa mercado de SDDs e lança novos HDDs com até 208TB

Lucas Miranda Magalhães
11/03/2025 • 16:40

A marca Western Digital, fabricante americana de dispositivos de armazenamento, anunciou, recentemente, que encerrará a produção de SSDs 1Solid-state drives, ou unidades de estado sólido., voltando a se tornar uma empresa completamente focada na produção e comercialização de discos rígidos (HDDs).

Publicidade

Segundo informações do TechSpot, com isso a produção de SSDs ficará a cargo da SanDisk — que havia sido comprada pela WD em 2015. Essa divisão de serviço entre as duas empresas ajudará a posicioná-las melhor no mercado e competir com mais firmeza contra suas rivais, como a Samsung e a Crucial.

Apesar disso, é esperado que a produção continue sem grandes mudanças. Tanto que a WD aproveitou a deixa para lançar diversos modelos de drives de alta qualidade para profissionais e sistemas NAS 2Network-attached storage, ou armazenamento conectado à rede., levando a linha de produtos G-DRIVE, G-RAID e WD Red Pro à sua maior capacidade já alcançada até agora.

Os principais produtos da nova linha profissional estão listados abaixo e foram construídos com HDDs Ultrastar 7.200RPM de alta qualidade para dar suporte à produção de vídeo, fotografia e criação de conteúdo empresarial com alta velocidade, maior durabilidade e melhor desempenho de armazenamento.

  • G-RAID SHUTTLE 8 (a partir de US$3.300): uma solução RAID de oito baias projetada para armazenamento massivo e consolidação de backup, no local ou no estúdio, com suporte para configurações RAID versáteis e velocidade de até 1.700MB/s de leitura e 1.500MB/s de gravação. Está disponível em seis opções de armazenamento: 48TB, 96TB, 144TB, 160TB, 192TB e 208TB.
  • G-RAID SHUTTLE 4 (a partir de US$1.900): um sistema RAID compacto e transportável de quatro baias, projetado para edição de vídeo em tempo real e rápido acesso a dados. Suporta fluxos de trabalho multistream 4K, 8K e VR e pode ser conectado em cadeia a até cinco dispositivos adicionais. Possui seis opções de armazenamento: 24TB, 48TB, 72TB, 80TB, 96TB e 104TB.
  • G-RAID PROJECT 2 (a partir de US$720): um armazenamento RAID de dois discos rígidos Ultrastar compatível com Thunderbolt 3 e USB-C para transferências rápidas de dados. Oferece cinco opções de armazenamento: 16TB, 24TB, 36TB, 48TB e 52TB.
  • G-DRIVE PROJECT (US$1.000): um disco externo de alta capacidade projetado para fazer backups e proteger trabalhos, com uma entrada SanDisk para expansão modular SSD. Conta com sete opções de armazenamento: 6TB, 8TB, 12TB, 18TB, 22TB, 24TB e 26TB.
  • G-Drive — 26TB (US$650): uma unidade empilhável e durável projetada para armazenar backups profissionais com velocidades de até 260MB/s de leitura e 270MB/s de gravação.

Além deles, a WD também anunciou o HDD WD Red Pro, que custa a partir de US$570 na sua versão de 26TB de armazenamento, e é para empresas e usuários que utilizam ambientes NAS. Construído para ambientes multiusuários e suportando até 550TB de cargas de trabalho por ano, ele é capaz de oferecer a durabilidade necessária mesmo para sistemas NAS exigentes.

A WD utiliza as mais novas tecnologias para disponibilizar melhor eficiência, qualidade, desempenho e longevidade em seus HDDs externos, e agora que se voltou exclusivamente a esse mercado, pode ser uma boa opção para pequenas empresas e profissionais que precisam de espaço para armazenar seus dados de forma simples e rápida.

Publicidade

Segundo o AppleInsider, novos produtos e muito mais serão apresentados pela empresa no NAB Show em Las Vegas (Estados Unidos), de 6 a 9 de abril. O evento trará um panorama mais detalhado das últimas novidades de discos rígidos da companhia para mídia e entretenimento.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Solid-state drives, ou unidades de estado sólido.
  • 2
    Network-attached storage, ou armazenamento conectado à rede.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Post Ant.

Conceitos do iOS 19 exploram interface inspirada na do visionOS
Próx. Post

CrossOver 25 promete rodar jogos do Windows com mais fluidez no macOS
Posts relacionados