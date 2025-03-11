Navegue

Leitura de 2 minuto

WhatsApp poderá permitir a criação de chatbots de IA no seu app para iOS

O mensageiro também está testando a possibilidade de adicionar comunidades como listas
Douglas Nascimento
11/03/2025 • 11:10
WhatsApp

O WhatsApp está testando a possibilidade de permitir a criação de chatbots personalizados, conforme visto pelo WABetaInfo na versão beta 25.6.10.70 do mensageiro para iOS (disponível no TestFlight).

Como pode ser visto em capturas de tela divulgadas pelo site, o recurso consiste na criação de uma espécie de personagem de IA, o qual é formulado a partir de detalhes específicos sobre a personalidade do usuário, fornecidos por ele(a) mesmo(a).

Para criar um personagem, é preciso definir o propósito do chatbot (se será focado em produtividade, entretenimento, assistência, etc.), bem como traços da sua personalidade e função — características que o tornarão único.

Durante o processo, será possível obter respostas predefinidas caso não se queira começar do zero, bem como preencher algumas partes automaticamente — embora seja possível editar todos esses detalhes manualmente.

WhatsApp

Após criado, o chatbot poderá ser facilmente publicado no banco de inteligências artificiais do WhatsApp — o qual, como já comentamos, poderá contar com uma aba dedicada para exibi-los futuramente.

Lista de comunidades

A nova aba supracitada, como já comentamos, substituirá a atual guia Comunidades, as quais serão migradas para a lista de chats tradicionais. O WhatsApp também está preparando uma novidade pra facilitar essa migração.

Como não ficarão mais reunidas isoladamente em uma única seção, a maneira encontrada pelo app de agrupá-las foi a funcionalidade de listas, a qual permite adicionar chats relacionados como guias no topo da aba de conversas.

Como visto pelo site na versão beta 25.6.10.72 do app para iOS, o WhatsApp mostrará uma tela para os usuários informando sobre a mudança e sugerirá a transformação das comunidades em uma lista automaticamente.

WhatsApp

Caso toque no botão para a adição da lista de comunidades, a pessoa é enviada automaticamente para a tela de configuração das listas, onde poderá editá-las, organizá-las e adicionar uma nova.

As novidades deverão continuar em fase de testes nos próximos dias e, caso “aprovadas”, serão futuramente lançadas na versão estável do mensageiro.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
