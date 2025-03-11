WhatsApp poderá permitir a criação de chatbots de IA no seu app para iOS

O WhatsApp está testando a possibilidade de permitir a criação de chatbots personalizados, conforme visto pelo WABetaInfo na versão beta 25.6.10.70 do mensageiro para iOS (disponível no TestFlight).
Como pode ser visto em capturas de tela divulgadas pelo site, o recurso consiste na criação de uma espécie de personagem de IA, o qual é formulado a partir de detalhes específicos sobre a personalidade do usuário, fornecidos por ele(a) mesmo(a).
Para criar um personagem, é preciso definir o propósito do chatbot (se será focado em produtividade, entretenimento, assistência, etc.), bem como traços da sua personalidade e função — características que o tornarão único.
Durante o processo, será possível obter respostas predefinidas caso não se queira começar do zero, bem como preencher algumas partes automaticamente — embora seja possível editar todos esses detalhes manualmente.
Após criado, o chatbot poderá ser facilmente publicado no banco de inteligências artificiais do WhatsApp — o qual, como já comentamos, poderá contar com uma aba dedicada para exibi-los futuramente.
Lista de comunidades
A nova aba supracitada, como já comentamos, substituirá a atual guia Comunidades, as quais serão migradas para a lista de chats tradicionais. O WhatsApp também está preparando uma novidade pra facilitar essa migração.
Como não ficarão mais reunidas isoladamente em uma única seção, a maneira encontrada pelo app de agrupá-las foi a funcionalidade de listas, a qual permite adicionar chats relacionados como guias no topo da aba de conversas.
Como visto pelo site na versão beta 25.6.10.72 do app para iOS, o WhatsApp mostrará uma tela para os usuários informando sobre a mudança e sugerirá a transformação das comunidades em uma lista automaticamente.
Caso toque no botão para a adição da lista de comunidades, a pessoa é enviada automaticamente para a tela de configuração das listas, onde poderá editá-las, organizá-las e adicionar uma nova.
As novidades deverão continuar em fase de testes nos próximos dias e, caso “aprovadas”, serão futuramente lançadas na versão estável do mensageiro.