Estojo de recarga MagSafe dos AirPods Pro de segunda geração

AirPods Pro 2 emitindo som misterioso do nada? Saiba o que isso significa!

Pedro Henrique Nunes
12/03/2025 • 07:30
Os AirPods Pro 2 ganharam, no final do ano passado, três recursos incríveis que podem ajudar na saúde auditiva dos usuários.

Ainda que eles não tenham sido liberados no Brasil — vale observar que dois deles (Teste de Audição e Aparelho Auditivo) já foram inclusive aprovados pela Anvisa — , muitas pessoas já estão usufruindo deles mundo afora.

YouTube video

Se você é um deles e notou um som estranho vindo dos fones (enquanto eles estão armazenados no seu estojo de recarga), a Apple explicou o que isso significa em um artigo de suporte.

Ocorre que, para ajudar a garantir que os microfones e alto-falantes dos AirPods Pro estejam funcionando da melhor maneira possível, os fones podem emitir um certo toque periodicamente.

Para garantir que os microfones e alto‑falantes dos AirPods estejam operando com capacidade máxima (para ajudar a fornecer resultados de teste de audição de alta qualidade, por exemplo), os AirPods podem emitir periodicamente um som baixo quando estiverem no estojo de carga.

Pronto, mistério solucionado! 😊

via MacRumors

