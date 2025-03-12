Apple altera divulgação da Siri em seu site após adiamento de recursos de IA

Após adiar o lançamento da “nova” Siri com recursos de inteligência artificial, como o contexto pessoal, a Apple fez alguns ajustes nas páginas do seu site que abordam a assistente virtual — anteriormente, ela chegou até a remover um dos seus três vídeos promocionais sobre a Apple Intelligence do YouTube.

Segundo o MacRumors, as novas funcionalidades da Siri tinham sido vinculadas à campanha da linha iPhone 16, desde o ano passado. A expectativa, porém, era que elas fossem lançadas com o iOS 18.4 — mas, de acordo com a Apple, o desenvolvimento das melhorias na Siri está “levando mais tempo” do que o esperado, de modo que os recursos deverão ser lançados apenas no próximo ano.

Agora, para evitar qualquer mal-entendido entre seus clientes, a Maçã fez alterações em seu site, removendo informações que davam a entender que a nova Siri seria lançada em um futuro próximo.

Em uma seção da página sobre a Apple Intelligence, chamada “Uma nova era para a Siri” — que antes falava sobre a maior capacidade da Siri graças ao contexto pessoal —, o texto foi atualizado para destacar habilidades mais gerais da assistente.

Antes: “Com uma compreensão mais rica da linguagem e consciência do seu contexto pessoal, a ‌Siri‌ está mais capaz e útil do que nunca.” Depois: “Com um design totalmente novo, uma compreensão mais avançada da linguagem e a possibilidade de se comunicar digitando quando for mais conveniente, falar com a Siri ficou mais natural do que nunca.”

Curiosamente, a mesma página no site brasileiro da Apple ainda não foi atualizada, então dá para compararmos bem o antes e o depois:

Nas páginas específicas sobre as novas funções da Siri com a Apple Intelligence, é possível ler:

Este recurso está em desenvolvimento e estará disponível com uma futura atualização de software.

Conforme notado pelo 9to5Mac, a Apple também acrescentou um aviso nas páginas dos iPhones 16 (toda da linha, incluindo o 16e) ressaltando que alguns dos recursos da Siri prometidos para tais modelos ainda não estão disponíveis:

O entendimento de contexto pessoal, a percepção na tela e as ações dentro de aplicativos da Siri estão em desenvolvimento e estarão disponíveis em uma futura atualização de software.

Basicamente, esse tipo de aviso foi colocado em todos os lugares do site da Maçã onde os novos recursos da Siri foram anunciados — e não contém nenhuma informação específica sobre sua futura a disponibilidade.

