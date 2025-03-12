Case “origami” da MOFT inova as maneiras de sustentar seu iPad

A MOFT anunciou nesta semana a Dynamic Folio, sua nova case para iPads que utiliza construção e técnicas de origami para garantir uma melhor leveza e ergonomia, permitindo que o usuário a dobre de diferentes maneiras para posicionar o iPad.

Segundo a marca, as outras opções de case no mercado atualmente não oferecem bons ângulos ou boa altura de visão da tela — e as que oferecem são muito pesadas. Por isso, a solução foi criar uma case feita de origami, que pode ser dobrada em diferentes ângulos, se transformando em um útil e flexível suporte que faz bem para a postura na hora de usar o iPad.

Além disso, a case protege a tela do dispositivo contra arranhões quando ele não está em uso; mas, como toda case do tipo folio (e ao contrário das cases de silicone), ela não cobre todos os lados do corpo do iPad contra quedas. Há um suporte para segurar o Apple Pencil, o qual pode servir inclusive de apoio para outros dispositivos menores, como um iPhone.

Ela conta com dois modos de uso principais: um com inclinação de 30º (que foi pensado para trabalhar, escrever, desenhar e jogar); e outro com inclinação de 60º (que serve para ler e assistir a vídeos). Contudo, além deles, a case pode ser dobrada em diversos outros ângulos e posições (tanto horizontais quanto verticais), permitindo que o usuário abuse da sua criatividade para utilizar o iPad na posição que sentir mais confortável — e dando à case da MOFT uma flexibilidade maior até mesmo que as cases da própria Apple.

A capa dobrável está disponível em três tamanhos, sendo compatível com os modelos mais recentes de iPads (10ª e 11ª gerações), iPads mini (6ª e 7ª gerações), iPads Pro de 11″ (2ª geração e posteriores), 12,9″ (4ª geração e posteriores) e 13″ (M4), além de iPads Air de 11″ (4ª geração e posteriores) e 13″ (M3 ou mais recente).

Enquanto estão em fase de pré-venda, os preços estão com um pequeno desconto, com a case menor saindo por US$34, a intermediária por US$45 e a de 13″, por US$55. Após o lançamento, o modelo mini sairá por US$39, o de 11″ por US$49 e o maior, por US$69.

Feita de fibra de vidro coberta de couro vegano resistente a arranhões e pesando surpreendentes 292 gramas na sua versão mais pesada (13″), a Dynamic Folio tem envio previsto para maio deste ano (para compras feitas nos Estados Unidos).

via The Verge