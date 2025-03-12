Navegue

Como conferir a versão atual do firmware do seu Apple Pencil

Pedro Henrique Nunes
12/03/2025
O Apple Pencil é o acessório ideal para quem curte escrever e/ou desenhar usando o iPad — graças aos seus recursos avançados, como a recarga sem fio e a sensibilidade à pressão e inclinação, por exemplo.

Assim como ocorre com os AirPods e outros acessórios da Maçã, não é raro vermos a liberação de novas versões de firmware para o lápis digital, que normalmente incluem correções de erros e aprimoramentos, mas também podem trazer alguma coisa nova para eles.

Veja como encontrar essa informação diretamente no seu iPad! ✏️

  • Conecte o Apple Pencil ao seu iPad via Bluetooth.
  • Abra os Ajustes e toque em “Geral”.
  • Acesse “Sobre” e vá até “Apple Pencil”, próximo do fim da tela.

Por lá, você poderá conferir a versão atual do firmware, o número de série, a versão do hardware, o número do modelo e a fabricante (que é, obviamente, a Apple).

Vale notar que não há uma forma manual de instalar essas atualizações de firmware no Apple Pencil. Isso ocorre automaticamente, enquanto ele está emparelhado ao iPad.

