Confira o trailer de “Seus Amigos e Vizinhos”, nova série do Apple TV+

O Apple TV+ liberou hoje o trailer oficial de “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”), a série de drama de Jonathan Tropper e estrelada por Jon Hamm que estreará no serviço de streaming no dia 11/4.

A produção, segundo a Apple, acompanhará Andrew “Coop” Cooper (Hamm), um gerente de finanças que entra em desgraça e acaba recorrendo a uma prática criminosa envolvendo seus vizinhos na Westmont Village.

Quando o titã das finanças de repente se descobre divorciado e desempregado, ele começa a roubar de seus vizinhos ricos para manter seu padrão de vida. Roubar de seu círculo social estranhamente o estimula — mas ele gradualmente se envolve numa trama mortal.

Aos interessados, o trailer também está disponível dublado:

Além de Hamm, “Your Friends & Neighbors” conta com nomes como Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan em seu elenco.

Tropper atua como showrunner, diretor e produtor executivo da série. Esse último papel, inclusive, também é desempenhado por Hamm, Connie Tavel e Craig Gillespie.

Já renovada para uma continuação, a série terá nove episódios em sua primeira temporada — dois deles exibidos na estreia e os demais semanalmente (toda sexta-feira), até 30/5.

