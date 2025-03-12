Navegue

Divulgação/Apple

Confira o trailer de “Seus Amigos e Vizinhos”, nova série do Apple TV+

Douglas Nascimento
12/03/2025 • 12:52
View on YouTube
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ liberou hoje o trailer oficial de “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”), a série de drama de Jonathan Tropper e estrelada por Jon Hamm que estreará no serviço de streaming no dia 11/4.

Publicidade

A produção, segundo a Apple, acompanhará Andrew “Coop” Cooper (Hamm), um gerente de finanças que entra em desgraça e acaba recorrendo a uma prática criminosa envolvendo seus vizinhos na Westmont Village.

Quando o titã das finanças de repente se descobre divorciado e desempregado, ele começa a roubar de seus vizinhos ricos para manter seu padrão de vida. Roubar de seu círculo social estranhamente o estimula — mas ele gradualmente se envolve numa trama mortal.

YouTube video

Aos interessados, o trailer também está disponível dublado:

YouTube video

Além de Hamm, “Your Friends & Neighbors” conta com nomes como Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan em seu elenco.

Publicidade

Tropper atua como showrunner, diretor e produtor executivo da série. Esse último papel, inclusive, também é desempenhado por Hamm, Connie Tavel e Craig Gillespie.

Já renovada para uma continuação, a série terá nove episódios em sua primeira temporada — dois deles exibidos na estreia e os demais semanalmente (toda sexta-feira), até 30/5.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
