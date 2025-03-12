Documents da Readdle agora pode enviar lembretes sobre arquivos

O popular aplicativo Documents, da Readdle, foi atualizado ontem com uma novidade bem interessante para quem quer se manter informado sobre arquivos importantes — uma abordagem um pouco diferente em relação a lembretes tradicionais.

Com os Lembretes de Arquivo do Documents, é possível programar o envio de notificações relacionadas a um arquivo em específico para que você possa fazer exatamente o que precisa em relação a ele — e na hora correta.

Programe notificações para contas, declarações de IR ou mesmo para aquele livro que você pretende ler. Receba avisos sutis para editar, compartilhar ou revisar arquivos sempre que necessário. Seja para fixar prazos ou estabelecer metas pessoais, os lembretes irão ajudá-lo a manter-se organizado.

Embora você certamente possa criar uma entrada no app Lembretes (Reminders) padrão na Apple para lhe lembrar de realizar uma ação sobre determinado arquivo, o novo recurso economiza alguns passos.

Ao definir um lembrete para uma fatura, por exemplo, bastará tocar na notificação correspondente quando chegar o momento para ir diretamente ao arquivo — onde você poderá realizar as edições necessárias ou simplesmente enviá-lo.

Para criar um lembrete de arquivos, basta selecionar o arquivo desejado, tocar em “Definir Lembrete” no menu de ações e escolher a data/hora para que o aplicativo envie a notificação correspondente.

O Documents, vale recordar, pode ser baixado gratuitamente na App Store. No entanto, para usar todos os seus recursos, é necessário adquirir um dos planos pagos, os quais custam entre R$52 e R$370.