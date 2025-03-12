Navegue

Elenco de “Lucky”, do Apple TV+, agora inclui Clifton Collins Jr. e Mo McRae

Luiz Gustavo Ribeiro
12/03/2025 • 16:02
O elenco de “Lucky”, futura série dramática do Apple TV+, segue crescendo. Recentemente, o indicado ao Emmy Clifton Collins Jr. se juntou ao elenco produção junto a Mo McRae. Segundo o Deadline, as filmagens já estão em andamento em Los Angeles (Estados Unidos).

Criada por Jonathan Tropper, a série baseia-se no romance bestseller de Marissa Stapley e é estrelada por Anya Taylor-Joy como a heroína homônima. Ela é uma jovem que deixou para trás a vida do crime em que foi criada e deve, agora, abraçar o seu lado mais sombrio e criminoso uma última vez, em uma tentativa desesperada de escapar do seu passado.

Ainda segundo a reportagem, Collins interpretará Dutch e McRae interpretará o agente Eli Gates. A dupla se junta aos membros do elenco previamente anunciados, como Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor, Timothy Olyphant e Drew Starkey.

“Lucky” é produzida pela Hello Sunshine e Tropper Ink. Tropper também atua como coshowrunner ao lado de Cassie Pappas. Resse Witherspoon é produtora executiva ao lado de Lauren Neustadter e Taylor-Joy. Jonathan Van Tulleken dirigirá vários episódios, incluindo o piloto, além de também ser produtor executivo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

