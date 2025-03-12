Navegue

Jeff Daniels fará retorno à comédia na 3ª temporada de “Shrinking”, do Apple TV+

Yan Avelino
12/03/2025 • 19:07
Denis Makarenko / Shutterstock.com
Ator Jeff Daniels

Ator premiado com dois Emmys, Jeff Daniels entrou para o elenco da terceira temporada da série “Falando a Real” (“Shrinking”), do Apple TV+. Segundo o Deadline, ele vai interpretar o pai de Jimmy, personagem de Jason Segel.

Criada por Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, a série gira em torno de Jimmy, um terapeuta que, após uma grande perda pessoal, decide jogar as regras da profissão pela janela e começa a falar o que realmente pensa para os seus pacientes.

O resultado é uma série de mudanças caóticas na vida deles — e na dele, também. A chegada de Daniels como o pai de Jimmy promete trazer ainda mais humor e profundidade à trama, que já conta com Harrison Ford, Christa Miller e Jessica Williams.

Essa será uma volta do ator ao universo da comédia depois de anos focado em papéis dramáticos. Ele, vale lembrar, ficou famoso por papéis cômicos, como em “Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros”. Nos últimos anos, porém, Daniels se dedicou a projetos mais sérios, como “The Newsroom” e “Godless”.

A terceira temporada de “Shrinking” tem produção de Lawrence, Segel e Goldstein, entre outros — com Ashley Nicole Black e Bill Posley entrando como novos produtores executivos. A série é uma parceria entre a Warner Bros. Television e a Doozer Productions, de Lawrence.

Com a chegada de Daniels, a série promete continuar equilibrando humor e emoção — mantendo o que já conquistou com o público nas temporadas anteriores. Duas temporadas já estão disponíveis no Apple TV+; a terceira ainda não tem previsão de estreia.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
