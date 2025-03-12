Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Leaker corrobora câmara de vapor para resfriamento dos “iPhone 17 Pro”

Também pintou um novo rumor sobre a espessura do bump da câmera do “iPhone 17 Air”
Douglas Nascimento
12/03/2025 • 09:45
Cesare Andrea Ferrari / Shutterstock.com
Tela do iPhone 15 Pro

Mais um leaker sugeriu que a Apple adotará uma nova tecnologia de resfriamento na linha “iPhone 17” — como já foi sugerido neste ano pelo site chinês MyDrivers e, no ano passado, pelo analista Ming-Chi Kuo.

Publicidade

Desta vez, a informação vem do leaker chinês Instant Digital. Em uma publicação na rede social Weibo, ele afirmou que o “iPhone 17 Pro” e o “iPhone 17 Pro Max” usarão uma tecnologia de resfriamento com câmara de vapor.

Confirma-se que ambos os “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” usarão uma câmara de vapor para dissipação de calor. O Pro não conta com knife skills e, com o gerenciamento térmico mais forte do “A19 Pro”, a alta carga e o alto desempenho basicamente não terão redução na frequência.

Bastante popular em smartphones com Android, a provável novidade é usada para dissipar o calor gerado pelos componentes internos do dispositivo, mantendo o desempenho mesmo em usos mais intensos.

Essa nova aposta dá ainda mais credibilidade ao rumor — embora os três vazamentos apresentem divergências no que diz respeito aos aparelhos da futura linha de iPhones que possivelmente receberão a novidade. Enquanto o atual leak o relaciona apenas aos modelos Pro, o do site chinês indicava a presença da tecnologia em todos os quatro futuros modelos. Kuo, por sua vez, apostava apenas no “17 Pro Max”.

Dimensões da câmera

Dias depois de dar detalhes sobre a espessura de alguns dos futuros iPhones, o leaker conhecido como Ice Universe publicou (também na Weibo) possíveis dimensões referentes à câmera do “iPhone 17 Air”.

Publicidade

Posts relacionados

Segundo ele, a única câmera do modelo ultrafino terá uma protuberância de 4 milímetros e uma espessura total de 9,5mm em seu ponto mais espesso — justamente no local onde ficará o bump para a câmera.

Esses 9,5mm, vale recordar, representam a soma entre a protuberância da câmera e a espessura do aparelho em si, a qual será de 5,5mm — conforme o vazamento anterior supracitado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Como conferir a versão atual do firmware do seu Apple Pencil
Próx. Post

Documents da Readdle agora pode enviar lembretes sobre arquivos
Posts relacionados