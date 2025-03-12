Leaker corrobora câmara de vapor para resfriamento dos “iPhone 17 Pro”

Mais um leaker sugeriu que a Apple adotará uma nova tecnologia de resfriamento na linha “iPhone 17” — como já foi sugerido neste ano pelo site chinês MyDrivers e, no ano passado, pelo analista Ming-Chi Kuo.

Desta vez, a informação vem do leaker chinês Instant Digital. Em uma publicação na rede social Weibo, ele afirmou que o “iPhone 17 Pro” e o “iPhone 17 Pro Max” usarão uma tecnologia de resfriamento com câmara de vapor.

Confirma-se que ambos os “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” usarão uma câmara de vapor para dissipação de calor. O Pro não conta com knife skills e, com o gerenciamento térmico mais forte do “A19 Pro”, a alta carga e o alto desempenho basicamente não terão redução na frequência.

Bastante popular em smartphones com Android, a provável novidade é usada para dissipar o calor gerado pelos componentes internos do dispositivo, mantendo o desempenho mesmo em usos mais intensos.

Essa nova aposta dá ainda mais credibilidade ao rumor — embora os três vazamentos apresentem divergências no que diz respeito aos aparelhos da futura linha de iPhones que possivelmente receberão a novidade. Enquanto o atual leak o relaciona apenas aos modelos Pro, o do site chinês indicava a presença da tecnologia em todos os quatro futuros modelos. Kuo, por sua vez, apostava apenas no “17 Pro Max”.

Dimensões da câmera

Dias depois de dar detalhes sobre a espessura de alguns dos futuros iPhones, o leaker conhecido como Ice Universe publicou (também na Weibo) possíveis dimensões referentes à câmera do “iPhone 17 Air”.

Segundo ele, a única câmera do modelo ultrafino terá uma protuberância de 4 milímetros e uma espessura total de 9,5mm em seu ponto mais espesso — justamente no local onde ficará o bump para a câmera.

Esses 9,5mm, vale recordar, representam a soma entre a protuberância da câmera e a espessura do aparelho em si, a qual será de 5,5mm — conforme o vazamento anterior supracitado.