Leilão da Receita Federal no Rio de Janeiro tem MacBooks Air/Pro, iPad e mais!

Um novo leilão da Receita Federal traz lotes que estão distribuídos na capital do Rio de Janeiro — mais especificamente no Aeroporto Internacional do Galeão. No total são 20 lotes disponíveis, sendo que 8 deles trazem algum dispositivo da Apple.

Como sempre alertamos, não há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, que também não têm garantia para reparos ou trocas. Os produtos podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar — detalhe que costuma ser divulgado.

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 4 1x MacBook Air (13″, 2017)

1x iPhone XR (usado) R$9.000 6 1x MacBook Pro (14″, 2021)

1x iPad (9ª geração) R$10.000 10 1x EarPods (Lightning) R$10.000 11 1x EarPods (3,5mm) R$11.000 12 1x iPhone 11 Pro Max (usado) R$10.000 13 144x adaptador de energia de 20W (USB-C)

1x cabo de USB-C para Lightning (1m)

15x Carregador MagSafe Duo

20x Carregador MagSafe (1m) R$13.000 17 1x iPod touch (6ª geração) R$9.000 18 1x Magic Trackpad 2 (Lightning) R$6.000

A Receita Federal também não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados acima, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há apenas um lote em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances (os demais estão liberados somente para PJ).

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 14 de abril, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 23/4. As propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, que ocorrerá no dia 24/4, às 10h30.

Para mais informações, basta acessar essa página.