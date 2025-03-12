Oferta: iPhone 16e (128GB) com 22% de desconto!

O iPhone 16e foi lançado recentemente para tomar o lugar do iPhone SE como smartphone mais “barato” da Maçã. Em sua ficha técnica, há vários recursos bacanas para quem quer um iPhone, mas não pode gastar tanto em um modelo 16 ou 16 Pro, por exemplo.

Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, um sistema de câmera 2-em-1 Fusion de 48 megapixels, além do processador A18 e o botão de Ação (Action Button). Ele também está pronto para receber a Apple Intelligence em português (Brasil), a partir de abril.

Se você está atrás desse modelo, hoje o Mercado Livre está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 128GB, na cor branca. Ele está saindo por R$4.499,10.

Parcelado: de R$5.799,00 por R$4.499,10 em até 10x

À vista no Pix: de R$5.219,10 por R$4.049,19



💰 Aplique o cupom OFERTADEZ no carrinho para chegar ao valor 🛒https://t.co/y4fmu8llHD — MM Ofertas (@MMOfertas) March 12, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$5.799, estamos diante de um desconto de 22%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista, o preço fica melhor: ele cai para R$4.049,19 — representando também um desconto de 22% em relação ao preço à vista da Apple, de R$5.219,10.

Para chegar a esses valores, basta adicionar o cupom OFERTADEZ no carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com